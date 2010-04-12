Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:36

somilitark

имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)

хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую





п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.