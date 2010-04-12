дуже ймовірно, вибори ж на носі
який ринок, які фундаменти? тільки ручнік і маяки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:09
Re: Валютный рынок в контексте
дуже ймовірно, вибори ж на носі
який ринок, які фундаменти? тільки ручнік і маяки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:23
Re: Валютный рынок в контексте
Весьма странная вакханалия.
Как показывает статистика, кроме пары первых дней гривнеукрепляжа, избыток валюты не слишком большой. НБУ скупает в пределах десятки. При этом, раз в несколько дней допускается достаточно серьезное укрепление гривны.
Закрадывается подозрение, что НБУ ждет обратного хода и создает запас, чтобы гасить скачок плавно.
Но это только подозрение...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:26
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:36
somilitark
имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)
хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую
п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:40
Доходы бюджета за январь по налогам и таможенным поступлениям недовыполнены от плановых 10,6 млрд.грн. или 20,1%
Поступления от налоговых органов недовыполнены по сравнению с планом на 7,6 млрд.грн. Отчасти это вызвано рекордным размером компенсации ПДВ экспортерам которая составила в январе 19,7 млрд грн при среднемесячном значении 13 млрд. В декабре и ноябре наблюдались задержки с компенсацией которые были вызваны желанием Минфина успешно отрапортвать о выполнении планов поступлений в бюджет. Отсюда и имеем провал по январю.
Таможня.Доходы ниже плана на 12% что составляет 3 млрд.грн . Примечательно что объем собранных средств таможни даже ниже прошлогодних значений в январе прошлого года на 10,4% или 2,6 млрд.грн.
В декабре поступления от таможни были ниже аналогичных поступлений по сравнению с декабрем-17 на 1,6% или 0.5 млрд . НБУ дал данные по импорту за декабрь 2018 , по сравнению с декабрем 2017 импорт выше на 2% в долларовом эквиваленте.Но в предыдущие месяцы импорт шел с превышением 10-14% а в декабре превышение составило всего 2%
Если судить по поступлениям от таможни в январе , импорт окажется ниже прошлогоднего января на 8-9% в долларовом эквиваленте.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:45
Продавай ВСЁ через месяц-полтора заходи в гривну НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:12
Новая модная речёвка , позавчерашние эксперды валютные ,советовали в ноябре , зайти на все в доллар а то потом пожалеете .
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 01 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:13
я бы посоветовал вам купить пятую,это гривну,а то 1-е число сегодня,наверняка у вас есть неделька что бы оплатить интернет иначе отрежут такого гуру от нас,все заплачем и загрустим,так что не надо быть четырежды мудрецом что бы видеть очевидное
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:14
Я в том участия не принимал. БЫКОВАЛ до последнего,Перес подтвердит.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:21
гривна уже есть в пределах нескольких фондов
интернет оплачен на месяц вперед
т.е. вам слив засчитан...продолжайте мудр...флудить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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