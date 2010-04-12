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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 452453454455>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 155
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
77
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:23

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:На межбанке медвежья вакханалия сегодня.

Весьма странная вакханалия.
Как показывает статистика, кроме пары первых дней гривнеукрепляжа, избыток валюты не слишком большой. НБУ скупает в пределах десятки. При этом, раз в несколько дней допускается достаточно серьезное укрепление гривны.
Закрадывается подозрение, что НБУ ждет обратного хода и создает запас, чтобы гасить скачок плавно.
Но это только подозрение...
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:26

  greenozon написав:дуже ймовірно, вибори ж на носі
який ринок, які фундаменти? тільки ручнік і маяки :)


Тоже не вижу никакого фундамента в укреплении. И не верю в сильное укрепление. Откупал сегодня в Одессе по 27.48 в одной известной харьковской обменке.
for_u
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:36

somilitark
имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)
хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую


п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:40

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:На межбанке медвежья вакханалия сегодня.

Весьма странная вакханалия.
Как показывает статистика, кроме пары первых дней гривнеукрепляжа, избыток валюты не слишком большой. НБУ скупает в пределах десятки. При этом, раз в несколько дней допускается достаточно серьезное укрепление гривны.
Закрадывается подозрение, что НБУ ждет обратного хода и создает запас, чтобы гасить скачок плавно.
Но это только подозрение...


Доходы бюджета за январь по налогам и таможенным поступлениям недовыполнены от плановых 10,6 млрд.грн. или 20,1%

Поступления от налоговых органов недовыполнены по сравнению с планом на 7,6 млрд.грн. Отчасти это вызвано рекордным размером компенсации ПДВ экспортерам которая составила в январе 19,7 млрд грн при среднемесячном значении 13 млрд. В декабре и ноябре наблюдались задержки с компенсацией которые были вызваны желанием Минфина успешно отрапортвать о выполнении планов поступлений в бюджет. Отсюда и имеем провал по январю.

Таможня.Доходы ниже плана на 12% что составляет 3 млрд.грн . Примечательно что объем собранных средств таможни даже ниже прошлогодних значений в январе прошлого года на 10,4% или 2,6 млрд.грн.

В декабре поступления от таможни были ниже аналогичных поступлений по сравнению с декабрем-17 на 1,6% или 0.5 млрд . НБУ дал данные по импорту за декабрь 2018 , по сравнению с декабрем 2017 импорт выше на 2% в долларовом эквиваленте.Но в предыдущие месяцы импорт шел с превышением 10-14% а в декабре превышение составило всего 2%

Если судить по поступлениям от таможни в январе , импорт окажется ниже прошлогоднего января на 8-9% в долларовом эквиваленте.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:45

  prodigy написав:somilitark
имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)
хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую


п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)

Продавай ВСЁ через месяц-полтора заходи в гривну НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:12

  сірий написав:
  prodigy написав:somilitark
имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)
хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую


п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)

Продавай ВСЁ через месяц-полтора заходи в гривну НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ :mrgreen:

Новая модная речёвка :mrgreen: , позавчерашние эксперды валютные ,советовали в ноябре , зайти на все в доллар а то потом пожалеете :mrgreen: .
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 01 лют, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:13

  prodigy написав:somilitark
имею на руках 4 валюты

я бы посоветовал вам купить пятую,это гривну,а то 1-е число сегодня,наверняка у вас есть неделька что бы оплатить интернет иначе отрежут такого гуру от нас,все заплачем и загрустим,так что не надо быть четырежды мудрецом что бы видеть очевидное :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:14

  Vadim V написав:
  сірий написав:
  prodigy написав:somilitark
имею на руках 4 валюты (доллар, евро, фунт, свис франк)
хочу узнать совет от "трижды мудреца"-какую валюту продать сегодня, чтобы купить другую


п.с. доллар продавать по 27,40 наверно поздно (если только не наедятся откупить по 26,50)

Продавай ВСЁ через месяц-полтора заходи в гривну НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ :mrgreen:

Новая модная речёвка :mrgreen: , позавчерашние эксперды валютные ,советовали в ноябре , зайти на все в доллар а то потом пожалеют :mrgreen: .

Я в том участия не принимал. БЫКОВАЛ до последнего,Перес подтвердит. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:21

  somilitark написав:
  prodigy написав:somilitark
имею на руках 4 валюты

я бы посоветовал вам купить пятую,это гривну,а то 1-е число сегодня,наверняка у вас есть неделька что бы оплатить интернет иначе отрежут такого гуру от нас,все заплачем и загрустим,так что не надо быть четырежды мудрецом что бы видеть очевидное :lol:


гривна уже есть в пределах нескольких фондов
интернет оплачен на месяц вперед

т.е. вам слив засчитан...продолжайте мудр...флудить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:27

  Moneta написав:Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до $43,3 млрд, а импорт товаров на 14,0% до $56,3 млрд.


Это что, выходит сальдо за год -13 арбузов? :shock:

Сходите в библиотеку,там вам подскажут,что для полноты картины в эту цепочку следует добавить доходы айтинации от зарубежных заказчиков,переводы заробитчан,плюс услуги по транзиту газа.
Как только справитесь,дайте знать,что бы потом не ставили таких смайлов и возмущений по поводу курса 27.50 :wink: :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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