Весьма странная вакханалия. Как показывает статистика, кроме пары первых дней гривнеукрепляжа, избыток валюты не слишком большой. НБУ скупает в пределах десятки. При этом, раз в несколько дней допускается достаточно серьезное укрепление гривны. Закрадывается подозрение, что НБУ ждет обратного хода и создает запас, чтобы гасить скачок плавно. Но это только подозрение...
Весьма странная вакханалия. Как показывает статистика, кроме пары первых дней гривнеукрепляжа, избыток валюты не слишком большой. НБУ скупает в пределах десятки. При этом, раз в несколько дней допускается достаточно серьезное укрепление гривны. Закрадывается подозрение, что НБУ ждет обратного хода и создает запас, чтобы гасить скачок плавно. Но это только подозрение...
Доходы бюджета за январь по налогам и таможенным поступлениям недовыполнены от плановых 10,6 млрд.грн. или 20,1%
Поступления от налоговых органов недовыполнены по сравнению с планом на 7,6 млрд.грн. Отчасти это вызвано рекордным размером компенсации ПДВ экспортерам которая составила в январе 19,7 млрд грн при среднемесячном значении 13 млрд. В декабре и ноябре наблюдались задержки с компенсацией которые были вызваны желанием Минфина успешно отрапортвать о выполнении планов поступлений в бюджет. Отсюда и имеем провал по январю.
Таможня.Доходы ниже плана на 12% что составляет 3 млрд.грн . Примечательно что объем собранных средств таможни даже ниже прошлогодних значений в январе прошлого года на 10,4% или 2,6 млрд.грн.
В декабре поступления от таможни были ниже аналогичных поступлений по сравнению с декабрем-17 на 1,6% или 0.5 млрд . НБУ дал данные по импорту за декабрь 2018 , по сравнению с декабрем 2017 импорт выше на 2% в долларовом эквиваленте.Но в предыдущие месяцы импорт шел с превышением 10-14% а в декабре превышение составило всего 2%
Если судить по поступлениям от таможни в январе , импорт окажется ниже прошлогоднего января на 8-9% в долларовом эквиваленте.
я бы посоветовал вам купить пятую,это гривну,а то 1-е число сегодня,наверняка у вас есть неделька что бы оплатить интернет иначе отрежут такого гуру от нас,все заплачем и загрустим,так что не надо быть четырежды мудрецом что бы видеть очевидное
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
я бы посоветовал вам купить пятую,это гривну,а то 1-е число сегодня,наверняка у вас есть неделька что бы оплатить интернет иначе отрежут такого гуру от нас,все заплачем и загрустим,так что не надо быть четырежды мудрецом что бы видеть очевидное
гривна уже есть в пределах нескольких фондов интернет оплачен на месяц вперед
т.е. вам слив засчитан...продолжайте мудр...флудить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Moneta написав:Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до $43,3 млрд, а импорт товаров на 14,0% до $56,3 млрд.
Это что, выходит сальдо за год -13 арбузов?
Сходите в библиотеку,там вам подскажут,что для полноты картины в эту цепочку следует добавить доходы айтинации от зарубежных заказчиков,переводы заробитчан,плюс услуги по транзиту газа. Как только справитесь,дайте знать,что бы потом не ставили таких смайлов и возмущений по поводу курса 27.50
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.