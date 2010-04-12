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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:39
prodigy написав:
вам слив засчитан
К чему эти вбросы,вы хотели как 20-ти летний либо зарисоваться,что у вас много бабла?
Вы такой один молодец дартаньян,а вокруг все лузеры?
Вам бы к холяве,а не фраериться как понаехавший поскотчанин)))
Я 100 раз повторялся,что ожидаю покращення к выборам,даже курс ниже 26,ниже 27 так точно.
Что ещё вам сейчас сказать???
Я игрался с евро летом,взял по 1.165,отдавал осенью через гривну по 1.158 и 1.15,с меня пока хватит)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:41
сірий написав:
Морпех что ли.
Водолаз*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:03
38 - интересная цифра*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:05
sani_2012 написав:
38 - интересная цифра
"почему бы нет", - сказал синус коксу :)*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:06
Про осень не знаю , а вот сейчас бы с радостью бы обрадовался 38*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:10
Кива отжигает на ньюзван... Зеленский отдыхает. "красть, воровать - это плохо". "всю власть посадить в тюрьму.... Гройсман погань", - сказал Кива, советник действующего министра мвд. Редкий идиот.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:30
А куда дели синуса и Кокса ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:51
sani_2012 написав:
А куда дели синуса и Кокса ?*Відправлено з Чату
А вам что, с нами скучно? Кукловод выведет на арену, когда их время придет.
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сірий
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