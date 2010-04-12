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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 452453454455

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 155
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
77
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:39

  prodigy написав: вам слив засчитан

К чему эти вбросы,вы хотели как 20-ти летний либо зарисоваться,что у вас много бабла?
Вы такой один молодец дартаньян,а вокруг все лузеры?
Вам бы к холяве,а не фраериться как понаехавший поскотчанин)))
Я 100 раз повторялся,что ожидаю покращення к выборам,даже курс ниже 26,ниже 27 так точно.
Что ещё вам сейчас сказать???

Я игрался с евро летом,взял по 1.165,отдавал осенью через гривну по 1.158 и 1.15,с меня пока хватит)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:41

  сірий написав:Морпех что ли.

Водолаз

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:03

38 - интересная цифра

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:05

  sani_2012 написав:38 - интересная цифра

"почему бы нет", - сказал синус коксу :)

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:06

Про осень не знаю , а вот сейчас бы с радостью бы обрадовался 38

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:10

Кива отжигает на ньюзван... Зеленский отдыхает. "красть, воровать - это плохо". "всю власть посадить в тюрьму.... Гройсман погань", - сказал Кива, советник действующего министра мвд. Редкий идиот.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:30

А куда дели синуса и Кокса ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:51

  sani_2012 написав:А куда дели синуса и Кокса ?

*Відправлено з Чату

А вам что, с нами скучно? Кукловод выведет на арену, когда их время придет.
сірий
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