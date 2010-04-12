Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:03

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,45 коп., на торгах пятницы укрепился на 17,03 коп., оказавшись на уровне 27,5707 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,20 коп., составил 27,5795 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 01 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.04 Киева на цифру 27,57/27,60 UAH/USD. Спустя 30 минут, по состоянию на 10.35, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,56/27,58 UAH/USD, однако уже спустя 5 минут коррекция возобновилась, уронив безналичную пару доллар-гривня к 27,55/27,56 UAH/USD.



Со слов непосредственных участником торгов, пятничную коррекцию безналичного «американца» обеспечило отсутствие на рынке импортеров, который обычно приобретают СКВ на самом излете месяца, и нерезидентов, по всей видимости, принявших решение начать свой сезон репатриации дивидендов со следующей недели.

Кроме того, мы склонны «винить» в этом откате стремление финансовых институтов заработать на перетоке более дешевого наличного доллара на валютный межбанк. Для реализации этого проекта следовало заставить клиентов наличного рынка активно «сдавать валюту». Как правило, клиенты «налички» оперативно реагируют на заметную динамику безналичного доллара, избавляясь от «зеленого» кэша, роняя при этом его курс. Скупив по демпинговым ценам наличный доллар у населения, банки переправляют его на межбанк, где ситуативной цены выше. Избыточное вследствие этого перетока предложение СКВ на межбанке тоже способствует тамошнему падению курса «американца».

Подобная схема в комплекте с дефицитом покупателей привела курс СКВ на межбанке по состоянию на полдень к 27,55/27,57 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.30 на фоне еще более низких цен: 27,51/27,54 UAH/USD.



В дальнейшем нисходящий тренд «американца» сохранился, уронив цену последнего к 27,50/27,53 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,49/27,52 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 01 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5707 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,5707 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 01 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 февраля, сохранив и даже углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ , вопреки ожиданиями, отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов.



Во-вторых, дефицит покупателей стал следствием завершения активных приобретений валюты импортерами, обычно появлявшимися со своим спросом на самом финише месяца.



В-третьих, в пятничном откате безналичного «американца» была спекулятивная составляющая. «Организовав» динамичную коррекцию СКВ на межбанке, спекулянты небезуспешно пытались вызвать активный клиентский «принос» наличного доллара, обвалив этим цену последнего. Скупая наличную СКВ по демпинговым ценам, финансовые институты тотчас перебрасывали ее на валютный межбанк, где доллар был чуть дороже. Подобные операции являлись дополнительным «медвежьим» фактором для безналичного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 01 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке отсутствовали системные покупатели СКВ в лице импортеров и нерезидентов. Эту функцию взял на себя регулятор, выкупив с рынка до $40,0 млн. долларовой ликвидности, однако не сумел остановить изрядного «баксопада».



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, высокая курсовая динамика отпугивала игроков межбанка от объемных операций.



Наличный рынок, констатировав внутридневные потери в паре доллар-гривня, тем не менее продемонстрировал послеобеденный незначительный курсовой отскок, причинами которого, полагаю, стало угасание доселе активного клиентского «приноса» валюты, а также кануны выходных, которые, как известно, лучше и «безопаснее» проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Как мы указывали выше, наличный рынок принял активное участие в пятничной коррекции «зеленого» безнала, поддерживая его избыточную ликвидность на межбанке посредством перетока «зеленого» кэша, приобретенного департаментами неторговых операций банков и переброшенного на межбанк, где доллар был на моменте дороже своего наличного «родственника».

Полагаю, регулятор, пополнивший свои резервы с межбанка, смотрел «сквозь пальцы» на этот проект спекулянтов, очевидно, усмотрев в этом определенный «воспитательный момент» и повод снова ткнуть неразумных держателей «зеленого» кэша в их дежурные променады по граблям.

Немного отвлекаясь от основной темы, приходится снова констатировать замедленную эволюцию валютных карибу, в очередной раз попавших под курсовую «раздачу».



Пятничная сессия «неформального» рынка наличных завершилась повсеместным балансом спроса и предложения, позволившего как минимум, сохранить обороты на приличных уровнях предыдущей сессии.



Валютчики столицы, Харькова и Днепра констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



Полагаю, успех на участке ликвидности наличному рынку обеспечила «сдержанность» во внутридневной курсовой динамике, которая «нравится» клиентам, а также вышеупомянутая сбалансированность покупок и продаж.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не менялась (Одесса), либо теряла 2,0 коп., либо прибавляла 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Киев). Офера стали ниже на 1,0-6,0 коп. (лидировал в откате Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды «наличного» «неформального» «американца» понизились на 2,0-8,0 коп. (лидировали в откате рынки столицы и Харькова), позиция «предложение» стала ниже на 5,0-8,0 коп.



Предфинишный незначительный курсовой отскок наличной пары доллар-гривня может служить робкой попыткой намека на грядущий разворот на валютом межбанке в ближайшую сессию. Думаю, это не совсем так. Вряд ли банкиры отказались от размещения своих гривневых «излишков» на три ночи выходных, не став аккумулировать гривневую ликвидность в пятницу с прицелом на торги понедельника. Так что, вероятнее всего появление «зеленых быков» на межбанке состоится 05 февраля.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 февраля в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 01 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,50/27,57 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в незначительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.



К 11.50 на «неформальном» наличном розничном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», миновав «транзитом» курсовые минимумы, прекратили коррекцию.

Клиентам «не понравилось» чрезмерное падения курса и они начали сворачивать свой «принос».

Реагируя на эти «вызовы», местные дилеры приподняли котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня. Этой операции также требовали ставшие более активными покупки СКВ игроками, привычно входящими в доллар накануне выходных.



Эти покупки на фоне роста цен выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.



Равновесие покупок и продаж удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», едва заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 01 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 6,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,50/27,57 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 01-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре снижались, реагируя на доминирование клиентского «приноса», спровоцированного коррекцией безналичной пары на межбанке. Кроме того, «неформалы» опта Днепра старались сыграть на опережение рынка, стремясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В результате этого к 11.53 Киева на «неформальном» наличном оптовом рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры опта успевают за рынком.



После обеда на оптовом рынке Днепра цены «американца», миновав «транзитом» курсовые минимумы, прекратили коррекцию. Системные клиенты были против чрезмерного, по их мнению, падения курса и они начали сворачивать свой «принос».



Реагируя на эти «вызовы», дилеры опта приподняли котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня. Этой операции также требовали ставшие более активными покупки СКВ игроками, привычно входящими в «старый надежный» доллар накануне выходных.



Эти покупки на фоне роста цен выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.



Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Э это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного приподняла показатели предыдущей сессии.



На протяжении 01 февраля биды оптового наличного доллара понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 31 января биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 6,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 февраля уровнями 31,50/31,65 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне трехкопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» просела на 3,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 01-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение пятницы коррекции настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 01-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1435 к $1,1467 прибавив в течение этого промежутка времени заметные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры, повысив в течение пятницы обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на внутридневной «привес» пары доллар-гривня мирового рынка forex. При этом была учтена внутридневная сдержанная коррекция наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1444, пара евро-доллар инициировала «ползучее» снижение, которое сумело уронить ее около 08.00 Киева к отметке $1,1435. Из этой локальной, хотя и «неглубокой» «ямы» пара евро-доллар инициировала рост, сопровождавшийся, как всегда, на европейской сессии рынка forex размашистыми курсовыми колебаниями.



К полудню пара консолидировалась в диапазоне $1,1465-1,1473, который не покидала до 15.30 Киева.

С этого момента на фоне выходящей макроэкономической статистики пара евро-доллар начала «развлекать» рынок разнополярными «шипами», демонстрируя «лояльность» выходящим данным.



Наконец, после 19.00 Киева поток статистики иссяк, а евро в течение часа «отдыхал» на уровне $1,1470, понизившись около 20.15 на цифру $1,1462, ближайшие «окрестности» которой не покидал до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в пятницу растет к доллару на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам после новостей по торговым переговорам США и Китая.



По состоянию на 12.15 Киева курс пары евро-доллару поднимался до $1,1469 с $1,1445 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥108,91 за доллар со ¥108,87 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 95,52 пункта.



Мировые инвесторы в пятницу отыгрывают заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.



Позднее в пятницу инвесторы ждут статистику из США. Министерство труда страны обнародует данные по безработице за январь. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне декабря в 3,9%. При этом ожидается замедление роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики - согласно прогнозам, показатель вырос всего на 165 тысяч мест после повышения на 312 тысяч месяцем ранее.



Аналитики считают, что любое ухудшение данных по занятости или росту зарплат в США только усилят перспективы ослабления доллара в текущем году. ФРС США при принятии решения по дальнейшему курсу своей монетарной политики учитывает ситуацию на рынке труда, а ее ухудшение может способствовать тому, что регулятор будет откладывать продолжение цикла повышения ставки. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.



Спустя 3 часа доллар расстался с прибылью, потому фонды скупали евро на тонком рынке.



Индекс доллара около 15.00 Киева не удержал более ранние завоевания, поскольку евро вырос в условиях относительно небольших объемов перед публикацией отчета по рынку труда США.



Доллар США вырос во время азиатской сессии, так как индикатор производственной активности Китая оказался ниже прогноза, а курс юаня упал в преддверии новогодних праздников по Лунному календарю.

Американская валюта оказалась не в состоянии поддерживать рост, поскольку евро поднялся до новых дневных максимумов, даже после более слабых, чем прогнозировалось, производственных данных из Германии и Италии.



Индекс доллара упал в январе третий месяц подряд, снизившись на 1.3%, больше всего за год.



Пара евро-доллар незадолго до 15.00 Киева прибавляет 0?2% до $1,1469, встречая поддержку со стороны спроса в кроссах; единая валюта остается ниже максимумов четверга по отношению к доллару США. Крупные опционы, которые истекают в пятницу: $1,1400 (€573 млн. ), $1,1450 (€449 млн. ) и $1,1500 (€1,21 млрд. ). Несмотря на сохраняющиеся политические риски в блоке, спрос на шестимесячные опционы, которые захватывают парламентские выборы в мае, остается близким к минимальному уровню с 2007 года.



Условия производства в Италии в январе ухудшились в наибольшей степени за почти шесть лет; базовая инфляция в зоне евро выросла до 1?1% в январе, наибольшими темпами за три месяца, в то время как общая инфляция замедлилась до 1.4%, самого слабого уровня с апреля.



Согласно среднему оценкам, приведенным в опросе экономистов Bloomberg, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls)выросло на 165 000. Тем не менее, этот показатель соответствует стабильному рынку труда.



Британский фунт падает на 0?5% до $1,3044 после выхода производственного индекса PMI Великобритании, который упал до трехмесячного минимума. Фунт упал на 1% на этой неделе, показав первое снижение с недели, закончившейся 14 декабря.

Полагаю, импульс позволил паре евро-фунт превысить цифру £0,8760; кросс поднимается на 0.7% до £0,8793, на этой неделе рост составит 1.6%, самый большой показатель с середины ноября.



Около 17.00 курс доллара растет после выхода позитивных экономических данных d США. Приличная статистика на время оживила идею дальнейшего повышения ставок Федрезерва в 2019 году.



Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года неожиданно вырос с минимального за два года уровня в декабре, показал отчет Института управления поставками (ISM). Индекс вырос до 56.6 пункта при прогнозе экспертов в 54.2 пункта против 54.3 пункта в декабре (пересмотрено с 54.1 пункта).



Окончательный подсчет индекса потребительских настроений Мичиганского университета за январь 2019 года оказался лучше предварительного: 91,2 пункта при прогнозе 90,7 пункта и предварительных 90.7 пункта.

Шатдаун «уронил» его с декабрьских 98,3 пункта. Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе упал до 108,8 пункта с 116,1 пункта в декабре. Предварительно сообщалось о 110 пунктах. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 79,9 пункта с 87 пунктов. Предварительно сообщалось о еще более значительном падении — до 78,3 пункта.



Но самым спорным стал отчет по рынку труда.



Общий показатель заработной платы в США не совсем совпадает с показателем, использованным для расчета уровня безработицы, что усложняет восприятие данных отчета по рынку труда политиками и рынком, в частности, парой доллар-иена.

Хотя эти данные, вероятно, заслуживают роста на 20 пипсов, который мы видели в паре доллар-иена, мы бы не стали ожидать значительной пролонгации тренда.

Курс пары доллар-иена, на самом деле, около 17.00 Киева ускорил подъем и прибавляет уже не 0,2%, а 0,56% до ¥109,44. Предыдущие два дня эта пара снижалась.



Отчет о занятости может отражать «самый резкий контраст» между опросом домохозяйств и обследованием компаний, и политикам, возможно, придется игнорировать эти данные.

Контрастируют данные компаний, которые показывают рост числа вновь созданных рабочих мест на 304 тыс. с результатами обследование домашних хозяйств для определения уровня безработицы. Последние предполагают, что общее число занятых сократилось на 251 тыс.



Добавьте к этому, что государственные служащие, такие как агенты TSA, недавно были затронуты закрытием правительства. В итоге мы не можем с точностью ответить, каков их статус занятости.



Приходится констатировать, что вопреки нашим ожиданиям, падение евро в четверг не получило развития в пятницу. Уже утром без явных причин пара евро-доллар отскочила от $1,1435 и начала рост, встретив публикацию ключевых данных месяца по рынку труда США в районе отметки $1,1470.



Затем в 15.30 Киева данные вышли весьма неоднозначные.



С одной стороны, несмотря на прошедший шатдаун прирост рабочих мест в январе совершенно неожиданно составил 304 тыс. против прогноза 165 тыс. С другой стороны, данные за декабрь пересмотрели вниз с 312 тыс. до 222 тыс. и уровень безработицы вырос с 3,9% до 4,0% (прогноз 3,9%). Так что рынок не мог определиться долгое время.



Затем опубликованный в 17.00 Киева индекс деловых настроений ISM в промышленности США за январь показал рост с 54,1 до 56,6 (прогноз 54,0).

Пара евро-доллар поначалу вроде бы направилась вниз на этих позитивных для доллара данных, упав до $1,1446, но падение выкупили, и к 21.00 Киева пара выросла до $1,1462.



Скорее всего, в сложившихся обстоятельствах повторного выхода за отметку $1,15 не избежать, однако мы полагаем, что движение вверх ограничится еще одним небольшим сбором стопов, ростом приблизительно к отметке $1,1540, после чего мы все-таки ждем разворота и возобновления роста доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 01-го уровнями 31,50/31,65 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы прост бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне трехкопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 01 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 февраля по спросу и по предложению не изменились.



«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.



Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.



Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» вместе с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.



Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».



Хотя, представляется, вряд ли банкиры отказались от размещения своих гривневых «излишков» на три ночи выходных, не став аккумулировать гривневую ликвидность в пятницу с прицелом на торги понедельника. Так что, вероятнее всего появление «зеленых быков» на межбанке состоится 05 февраля. Вослед за которыми вверх может приподняться и наличный доллар.



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