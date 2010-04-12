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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 454455456457

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 155
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
77
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:06

  sani_2012 написав:Это ад ?

*Відправлено з Чату

Смотря, что вы принимаете и в каком количестве. Но это к Холяве :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:07

  сірий написав:А на другом форуме нашли себе развлекалку -голосовалку

Я об существовании этого форума не знал . ( По началу все люди клюют на обертку , так же и я клюнул )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11

  sani_2012 написав:
  сірий написав:А на другом форуме нашли себе развлекалку -голосовалку

Я об существовании этого форума не знал . ( По началу все люди клюют на обертку , так же и я клюнул )

*Відправлено з Чату

Клюнула :D
Здесь многие находят утешение. :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 01 лют, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:13

  сірий написав:Клюнула

Это чтото меняет ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:14

Говно всегда внутри , а на поверхности обёртка

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:15

  sani_2012 написав:
  сірий написав:Клюнула

Это чтото меняет ?

*Відправлено з Чату

Все ок.Удачного вам гешефта
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:20

Ну посмотрим ( что да как )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:34

  сірий написав:Все ок.Удачного вам гешефта

Вам тоже не болеть ( а если заболели , то поскорей выздоравливайте )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:28

  Qwerty написав:
  Василь-Рівне написав:
  prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.

А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо? :wink:

Краще б він злочинців ловив.

Якісь примітивні уявлення про обовїязки міністра у якого в подпорядкуванні Прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, звісно і Поліція зі своїми очильниками і спеціалістами, а він повинен особисто "злочинців ловити"?
Це до якого класу початкової школи інтернет підключили?
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