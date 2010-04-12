sani_2012 написав:Это ад ?
*Відправлено з Чату
Смотря, что вы принимаете и в каком количестве. Но это к Холяве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:06
Смотря, что вы принимаете и в каком количестве. Но это к Холяве
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:07
Я об существовании этого форума не знал . ( По началу все люди клюют на обертку , так же и я клюнул )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11
Клюнула
Здесь многие находят утешение.
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 01 лют, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:13
Это чтото меняет ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:14
Говно всегда внутри , а на поверхности обёртка
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:15
Все ок.Удачного вам гешефта
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:20
Ну посмотрим ( что да как )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:34
Вам тоже не болеть ( а если заболели , то поскорей выздоравливайте )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:28
Якісь примітивні уявлення про обовїязки міністра у якого в подпорядкуванні Прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, звісно і Поліція зі своїми очильниками і спеціалістами, а він повинен особисто "злочинців ловити"?
Це до якого класу початкової школи інтернет підключили?
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