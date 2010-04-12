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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:07
сірий написав:
А на другом форуме нашли себе развлекалку -голосовалку
Я об существовании этого форума не знал . ( По началу все люди клюют на обертку , так же и я клюнул )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:11
sani_2012 написав: сірий написав:
А на другом форуме нашли себе развлекалку -голосовалку
Я об существовании этого форума не знал . ( По началу все люди клюют на обертку , так же и я клюнул )*Відправлено з Чату
Клюнула
Здесь многие находят утешение.
Востаннє редагувалось сірий
в П'ят 01 лют, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:13
сірий написав:
Клюнула
Это чтото меняет ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:14
Говно всегда внутри , а на поверхности обёртка*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:15
sani_2012 написав: сірий написав:
Клюнула
Это чтото меняет ?*Відправлено з Чату
Все ок.Удачного вам гешефта
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сірий
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:20
Ну посмотрим ( что да как )*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:34
сірий написав:
Все ок.Удачного вам гешефта
Вам тоже не болеть ( а если заболели , то поскорей выздоравливайте )*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:28
Qwerty написав: Василь-Рівне написав: prosecutor написав:
Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.
А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо?
Краще б він злочинців ловив.
Якісь примітивні уявлення про обовїязки міністра у якого в подпорядкуванні Прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, звісно і Поліція зі своїми очильниками і спеціалістами, а він повинен особисто "злочинців ловити"?
Це до якого класу початкової школи інтернет підключили?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:35
twin написав:
На деяких вікнах 27,40/27,53
ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.
... приймається!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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