Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:37

Яша написав: Кива отжигает на ньюзван... Зеленский отдыхает. "красть, воровать - это плохо". "всю власть посадить в тюрьму.... Гройсман погань", - сказал Кива, советник действующего министра мвд. Редкий идиот.



*Відправлено з Чату Кива отжигает на ньюзван... Зеленский отдыхает. "красть, воровать - это плохо". "всю власть посадить в тюрьму.... Гройсман погань", - сказал Кива, советник действующего министра мвд. Редкий идиот.

Очерк.Дорогие мои соотечественники, друзья, украинцы!Я иду в Президенты.Президентом Украины должен быть порядочный человек. Мы все порядочные люди, порядочная нация. Мы достойны лучшего. Мы должны навсегда избавиться от олигархов у власти. От воров и бандитов. И мы это сделаем.Мы победим коррупцию. Окончательно и бесповоротно. Каждый коррупционер будет сидеть в тюрьме рядом с ворами, бандитами и олигархами.На деньги, изъятые у коррупционеров и воров, мы построим школы и детские садики. Ведь дети это наше будущее. Они достойны лучшего. Мы поднимем зарплаты учителям и воспитателям. Они работают для наших детей и должны жить не хуже своих европейских коллег.Мы построим новые больницы, оборудуем их самым современным оборудованием. Даже в маленьких городах. Все граждане должны получать качественное медицинское обслуживание. В каждом, самом отдаленном селе будет доктор.Мы построим новые современные дороги. Дадим возможность украинцам покупать недорогие автомобили из Европы. Отменим растаможку. Все европейцы ездят на автомобилях европейской регистрации и никто их за это не наказывает. Украина – часть Европы. Почему у нас должно быть по-другому?!Мы снизим цены на коммунальные услуги. Они должны быть доступны. Снизим цену на газ. В Украине достаточно собственного газа. Украинцы не должны покупать его по мировым ценам.Мы восстановим мир. Украинцы не будут гибнуть в окопах, а власть строить бизнес на крови.Мы вернем Крым и Донбасс. Это наши территории.Мы реформируем суды и прокуратуру. Судьями и прокурорами должны быть только самые честные люди. Остальные должны сидеть в тюрьме.Отменим льготы депутатам и министрам. Снимем депутатскую неприкосновенность……………Я не украл ни одной шапки.......Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.