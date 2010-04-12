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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 456457458459>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 156
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
78
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:37

  Яша написав:Кива отжигает на ньюзван... Зеленский отдыхает. "красть, воровать - это плохо". "всю власть посадить в тюрьму.... Гройсман погань", - сказал Кива, советник действующего министра мвд. Редкий идиот.

*Відправлено з Чату

Очерк.


Дорогие мои соотечественники, друзья, украинцы!
Я иду в Президенты.
Президентом Украины должен быть порядочный человек. Мы все порядочные люди, порядочная нация. Мы достойны лучшего. Мы должны навсегда избавиться от олигархов у власти. От воров и бандитов. И мы это сделаем.
Мы победим коррупцию. Окончательно и бесповоротно. Каждый коррупционер будет сидеть в тюрьме рядом с ворами, бандитами и олигархами.
На деньги, изъятые у коррупционеров и воров, мы построим школы и детские садики. Ведь дети это наше будущее. Они достойны лучшего. Мы поднимем зарплаты учителям и воспитателям. Они работают для наших детей и должны жить не хуже своих европейских коллег.
Мы построим новые больницы, оборудуем их самым современным оборудованием. Даже в маленьких городах. Все граждане должны получать качественное медицинское обслуживание. В каждом, самом отдаленном селе будет доктор.
Мы построим новые современные дороги. Дадим возможность украинцам покупать недорогие автомобили из Европы. Отменим растаможку. Все европейцы ездят на автомобилях европейской регистрации и никто их за это не наказывает. Украина – часть Европы. Почему у нас должно быть по-другому?!
Мы снизим цены на коммунальные услуги. Они должны быть доступны. Снизим цену на газ. В Украине достаточно собственного газа. Украинцы не должны покупать его по мировым ценам.
Мы восстановим мир. Украинцы не будут гибнуть в окопах, а власть строить бизнес на крови.
Мы вернем Крым и Донбасс. Это наши территории.
Мы реформируем суды и прокуратуру. Судьями и прокурорами должны быть только самые честные люди. Остальные должны сидеть в тюрьме.
Отменим льготы депутатам и министрам. Снимем депутатскую неприкосновенность……………
Я не украл ни одной шапки.......

Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 01 лют, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:40

  komp написав:
  Qwerty написав:Краще б він злочинців ловив.

Якісь примітивні уявлення про обовїязки міністра у якого в подпорядкуванні Прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, звісно і Поліція зі своїми очильниками і спеціалістами, а він повинен особисто "злочинців ловити"?
Це до якого класу початкової школи інтернет підключили?

Обычное мышление председателя колхоза.
Они привыкли все делать и контролировать лично.
На Лукашенко посмотрите.
Типичный пример.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:56

  Долярчик написав:
  twin написав:На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.

... приймається! :D


Долярчик, а на ремонт наміняли? Чи по 26 доведеться міняти?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:19

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.

... приймається! :D


Долярчик, а на ремонт наміняли? Чи по 26 доведеться міняти?

.... на ремонт я якраз і відкладав на депо в грн!(трошки на лютий, а основне на березень/квітень.... і трошки на травень і червень...і чуть-чуть на липень - майже всі депостовпці з поповненням!)
- а от ~ 3К$ - тримав для зимової гри..... - в основному поміняв ПА 28 і теж закинув на депостовпчик
на березень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, немного расчетов: самый поздний минимум курса за прошлый год был 26.12 1 июля (7 мес назад). Кто тогда вместо покупки бакса зашел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.95. А на 1 августа это было бы 27.03*1.06 = 28.65. Таким образом, абсолютно все, кто в прошлом году выбрал грн депо вместо покупки бакса, оказались в плюсе относительно баксоматрасников, а размер плюса уже зависит от курса входа баксоматрасника в бакс :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25

Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:29

Но перед этим я сливал по 36 ( так я нащупывал великую тропу Аленей )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:33

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 01 лют, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:34

По поводу Фибоначчи ( это классная вещь , но не в этом мире ), увы рука нации и Фибоначчи перевернула с ног на голову .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:35

  Долярчик написав:... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?

Нет не приходилось .

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sani_2012
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