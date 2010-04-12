RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 456457458459

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 156
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
78
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:37

  Долярчик написав:
  sani_2012 написав:Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату

... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?



...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
холява
2
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1744 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав... :wink:

Доброго вечора!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 19.10.15
Подякував: 318 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:44

  Долярчик написав:....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав... Доброго вечора!

Каждый о своём

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:47

  холява написав:
  Долярчик написав:
  sani_2012 написав:Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату

... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?



...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.

Доллярчик не один,я этой зимой сдавал немного,в обменке знакомый,спрашивает меня:почему такие холодные :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10220
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 456457458459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1653139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1400992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.