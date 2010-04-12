Долярчик написав:sani_2012 написав:Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )
*Відправлено з Чату
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:37
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:39
Re: Валютный рынок в контексте
....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав...
Доброго вечора!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:44
Каждый о своём
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:47
Доллярчик не один,я этой зимой сдавал немного,в обменке знакомый,спрашивает меня:почему такие холодные
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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