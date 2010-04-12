... то просто ми не "починаємо з себе"! )))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:20
... і сир теж треба почати робити самому! “Почати з себе! "©
...ні,ні - то не до нашої влади, - вона нічого не знає... вона тут ні при чім!
... то просто ми не "починаємо з себе"! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:44
Госбюджет в январе недобрал почти 11% доходов
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
|