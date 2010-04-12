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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 456457458459

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 156
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
78
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:20

... і сир теж треба почати робити самому! “Почати з себе! "©

...ні,ні - то не до нашої влади, - вона нічого не знає... вона тут ні при чім!
... то просто ми не "починаємо з себе"! )))
https://youtu.be/qm7uzooQao8
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:44

Госбюджет в январе недобрал почти 11% доходов

http://www.minprom.ua/news/250937.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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