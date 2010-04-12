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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:19
change_pm написав: Долярчик написав: twin написав:
На деяких вікнах 27,40/27,53
ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.
... приймається!
Долярчик, а на ремонт наміняли? Чи по 26 доведеться міняти?
.... на ремонт я якраз і відкладав на депо в грн!(трошки на лютий, а основне на березень/квітень.... і трошки на травень і червень...і чуть-чуть на липень - майже всі депостовпці з поповненням!)
- а от ~ 3К$ - тримав для зимової гри..... - в основному поміняв ПА 28 і теж закинув на депостовпчик
на березень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25
Кстати, немного расчетов: самый поздний минимум курса за прошлый год был 26.12 1 июля (7 мес назад). Кто тогда вместо покупки бакса зашел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.95. А на 1 августа это было бы 27.03*1.06 = 28.65. Таким образом, абсолютно все, кто в прошлом году выбрал грн депо вместо покупки бакса, оказались в плюсе относительно баксоматрасников, а размер плюса уже зависит от курса входа баксоматрасника в бакс
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25
Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:29
Но перед этим я сливал по 36 ( так я нащупывал великую тропу Аленей )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:35
Долярчик написав:
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
Нет не приходилось .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:37
Долярчик написав: sani_2012 написав:
Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )*Відправлено з Чату
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
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холява
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:39
....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав...
Доброго вечора!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:44
Долярчик написав:
....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав... Доброго вечора!
Каждый о своём*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:47
холява написав: Долярчик написав: sani_2012 написав:
Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )*Відправлено з Чату
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
Доллярчик не один,я этой зимой сдавал немного,в обменке знакомый,спрашивает меня:почему такие холодные
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 10:44
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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