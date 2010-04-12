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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 455456457458459>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 156
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
50%
78
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:19

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.

... приймається! :D


Долярчик, а на ремонт наміняли? Чи по 26 доведеться міняти?

.... на ремонт я якраз і відкладав на депо в грн!(трошки на лютий, а основне на березень/квітень.... і трошки на травень і червень...і чуть-чуть на липень - майже всі депостовпці з поповненням!)
- а от ~ 3К$ - тримав для зимової гри..... - в основному поміняв ПА 28 і теж закинув на депостовпчик
на березень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, немного расчетов: самый поздний минимум курса за прошлый год был 26.12 1 июля (7 мес назад). Кто тогда вместо покупки бакса зашел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.95. А на 1 августа это было бы 27.03*1.06 = 28.65. Таким образом, абсолютно все, кто в прошлом году выбрал грн депо вместо покупки бакса, оказались в плюсе относительно баксоматрасников, а размер плюса уже зависит от курса входа баксоматрасника в бакс :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:25

Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:29

Но перед этим я сливал по 36 ( так я нащупывал великую тропу Аленей )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:35

  Долярчик написав:... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?

Нет не приходилось .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:37

  Долярчик написав:
  sani_2012 написав:Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату

... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?



...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав... :wink:

Доброго вечора!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:44

  Долярчик написав:....а, напевне пан Холява здогадавсь, чому я це запитав... Доброго вечора!

Каждый о своём

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:47

  холява написав:
  Долярчик написав:
  sani_2012 написав:Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )

*Відправлено з Чату

... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?



...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.

Доллярчик не один,я этой зимой сдавал немного,в обменке знакомый,спрашивает меня:почему такие холодные :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:44

Госбюджет в январе недобрал почти 11% доходов

http://www.minprom.ua/news/250937.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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