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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:02
Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 02 лют, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:02
холява написав: Долярчик написав: sani_2012 написав:
Я Когдато покупал баксы по 30-31 ( до сих пор ещё валяються )*Відправлено з Чату
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
Новые купюры аж прут запахом краски.
Востаннє редагувалось Vitl
в Суб 02 лют, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:03
Василь-Рівне написав:
Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.
А инфляция на ск уменьшилась
Мы ж по ценам и тарифам это видим отчётливо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:05
Vitl написав: холява написав: Долярчик написав:
... а купували доляри хоч раз з сильним запахом?
...поставил ПЛЮС !
Это шедевр.
Да никакого шедевра, новые купюры аж прут запахом краски.
Через недельку будем в П24 покупать на карту - и никакого запаха
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:07
Starikan написав:
Через недельку будем в П24 покупать на карту - и никакого запаха
по 27,70? скорей бы!
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:33
vitaliian написав: Starikan написав:
Через недельку будем в П24 покупать на карту - и никакого запаха
по 27,70? скорей бы!
Сейчас неразумно спешить с покупкой бакса.
Пока любой актив не остановится в своём ценовом падении его неразумно покупать.
Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ, так как за газ или отопление бешенные деньги надо им платить, несмотря даже на наличие субсидий, которые сейчас мизерные, так как на газ зверски урезали социальную норму. На таком объёме температура в хате при - 15 град на улице будет только +10 град С а то и ниже!!!!
(Последнее в качестве выходгого оффтопа, но он здесь имхо уместен. Говорю про причины отсутствия спроса на СКВ у населения.)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:42
Василь-Рівне написав:
Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.
Пане Василю, а ось я читав на сайті НБУ нещодавно, що в Україні дефіцит зведеного платіжного балансу, кілька ярдів баксів за рахунок великого дефіціту торгівельного балансу. Власними очами це читав на сайті НБУ.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:48
Alex2006 написав:
Кстати, немного расчетов: самый поздний минимум курса за прошлый год был 26.12 1 июля (7 мес назад). Кто тогда вместо покупки бакса зашел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.95. А на 1 августа это было бы 27.03*1.06 = 28.65. Таким образом, абсолютно все, кто в прошлом году выбрал грн депо вместо покупки бакса, оказались в плюсе относительно баксоматрасников, а размер плюса уже зависит от курса входа баксоматрасника в бакс
Гривнедепозит всегда рулил и будет рулить (но только до следующей внезапной ошеломительной девальвации гривны, которая весь бонус от гривнедепозита сведёт в лучшем случае к нулю).
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:48
Yuri_61 написав:
Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ
А при курсе па26.хх у людей появятся лишние гривны на покупку СКВ?
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:51
Василь-Рівне написав:
Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.
Переток валюты из трёх литровых банок в банковскую систему?
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