Додано: Суб 02 лют, 2019 11:02

Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 02 лют, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.