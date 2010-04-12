Yuri_61 написав: Сейчас неразумно спешить с покупкой бакса. Пока любой актив не остановится в своём ценовом падении его неразумно покупать. Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ, так как за газ или отопление бешенные деньги надо им платить, несмотря даже на наличие субсидий, которые сейчас мизерные, так как на газ зверски урезали социальную норму. На таком объёме температура в хате при - 15 град на улице будет только +10 град С а то и ниже!!!! (Последнее в качестве выходгого оффтопа, но он здесь имхо уместен. Говорю про причины отсутствия спроса на СКВ у населения.)
Люди, которым нужна субсидия, вряд ли вообще когда-либо покупали бакс (разве что двадцаточку). Все эти "бешеные деньги" - это масштаб $100.
Yuri_61 написав:я читав на сайті НБУ нещодавно, що в Україні дефіцит зведеного платіжного балансу
Четвертий рік поспіль платіжний баланс України зведено з профіцитом 31.01.2019 прес-реліз НБУ Платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд дол. США, за попередніми даними. Позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, у минулому році насамперед завдяки значному припливу капіталу за фінансовим рахунком: отриманню офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залученням на зовнішніх ринках. У 2018 році дефіцит поточного рахунку збільшився до 4,7 млрд дол. США через розширення дефіциту торгівлі товарами. Cприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура впродовж більшої частини року та високий урожай зернових і олійних культур 2018 року підтримували зростання експорту товарів. Проте ускладнення перевезень в Азовському морі та проведення ремонтів на окремих підприємствах стримували його зростання. У свою чергу, стійкий внутрішній попит та високі ціни на енергоносії зумовили вищі темпи зростання імпорту товарів порівняно з експортом. Експорт товарів за рік зріс на 9,2% до 43,3 млрд дол. США. ● Продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових – вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%.
● Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі. Найсуттєвіше у 2018 році збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%. Як наслідок, частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%. Імпорт товарів за рік зріс суттєвіше за експорт – на 14,0% до 56,3 млрд дол. США.
● Енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії.
● Неенергетичний імпорт зріс на 13,7%. Зокрема, під впливом стійкого внутрішнього попиту високими темпами продовжував зростати імпорт продукції машинобудування (на 17,8%), продовольчих та промислових товарів (на 17,6% та 21% відповідно). Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн Азії (на 27,3%), у результаті їх частка збільшилася з 20,1% у 2017 році до 22,4% у 2018 році. Водночас попри нарощення імпорту з країн ЄС (на 12,4%) їх частка зменшилася із 37,2% до 36,6%. Частка Росії також знизилася з 14,5% до 14,2%. У 2018 році також збільшився обсяг експорту послуг (на 10,6%), насамперед за рахунок послуг ІТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сфері туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) та забезпечувалося збільшенням витрат подорожуючих за кордон українців та вищим попитом на транспортні та інші ділові послуги. У результаті профіцит торгівлі послугами збільшився до 1,5 млрд дол. США. Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зріс до 7,5 млрд дол. США (порівняно з 5 млрд дол. США у 2017 році). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте наприкінці року значно збільшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталі Уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд дол. США і залучив фінансування від Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд дол. США в еквіваленті. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд дол. США (2,6 млрд дол. США у 2017 році). Зокрема, більше половини ПІІ – 58% або 1,4 млрд дол США – були спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор склали 42% від загального обсягу, з них майже половина – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал. Завдяки профіциту зведеного платіжного балансу та отриманню кредиту МВФ міжнародні резерви України збільшилися на 10,7% до 20,8 млрд дол. США або 3,4 місяці імпорту майбутнього періоду станом на кінець 2018 року. Зауважимо, що Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводження статистики платіжного балансу. Зокрема, припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними. Натомість, разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно у "Макроекономічному та монетарному огляді". З оновленими даними за підсумками 2018 року можна ознайомитися в розділі "Статистика зовнішнього сектору". Детальніше про стан та середньостроковий прогноз платіжного балансу читайте в "Макроекономічному та монетарному огляді" (січень 2018 року), який буде опубліковано 31 січня 2019 року, та "Інфляційному звіті" (лютий 2019 року), який буде опубліковано 7 лютого 2019 року. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.