Додано: Суб 02 лют, 2019 12:00

Yuri_61 написав: я читав на сайті НБУ нещодавно, що в Україні дефіцит зведеного платіжного балансу я читав на сайті НБУ нещодавно, що в Україні дефіцит зведеного платіжного балансу

Четвертий рік поспіль платіжний баланс України зведено з профіцитом31.01.2019прес-реліз НБУПозитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, у минулому році насамперед завдяки значному припливу капіталу за фінансовим рахунком: отриманню офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залученням на зовнішніх ринках.. Cприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура впродовж більшої частини року та високий урожай зернових і олійних культур 2018 року підтримували зростання експорту товарів. Проте ускладнення перевезень в Азовському морі та проведення ремонтів на окремих підприємствах стримували його зростання. У свою чергу, стійкий внутрішній попит та високі ціни на енергоносії зумовили вищі темпи зростання імпорту товарів порівняно з експортом.● Продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових – вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%.● Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі.Найсуттєвіше у 2018 році збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%. Як наслідок, частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%.● Енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії.● Неенергетичний імпорт зріс на 13,7%. Зокрема, під впливом стійкого внутрішнього попиту високими темпами продовжував зростати імпорт продукції машинобудування (на 17,8%), продовольчих та промислових товарів (на 17,6% та 21% відповідно).Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн Азії (на 27,3%), у результаті їх частка збільшилася з 20,1% у 2017 році до 22,4% у 2018 році. Водночас попри нарощення імпорту з країн ЄС (на 12,4%) їх частка зменшилася із 37,2% до 36,6%. Частка Росії також знизилася з 14,5% до 14,2%., насамперед за рахунок послуг ІТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сфері туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) та забезпечувалося збільшенням витрат подорожуючих за кордон українців та вищим попитом на транспортні та інші ділові послуги. У результаті профіцит торгівлі послугами збільшився до 1,5 млрд дол. США.(порівняно з 5 млрд дол. США у 2017 році). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте наприкінці року значно збільшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталі Уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд дол. США і залучив фінансування від Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд дол. США в еквіваленті.(2,6 млрд дол. США у 2017 році). Зокрема, більше половини ПІІ – 58% або 1,4 млрд дол США – були спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор склали 42% від загального обсягу, з них майже половина – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.Завдяки профіциту зведеного платіжного балансу та отриманню кредиту МВФ міжнародні резерви України збільшилися на 10,7% до 20,8 млрд дол. США або 3,4 місяці імпорту майбутнього періоду станом на кінець 2018 року.Зауважимо, що Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводження статистики платіжного балансу. Зокрема, припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними. Натомість, разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно у "Макроекономічному та монетарному огляді".З оновленими даними за підсумками 2018 року можна ознайомитися в розділі "Статистика зовнішнього сектору".Детальніше про стан та середньостроковий прогноз платіжного балансу читайте в "Макроекономічному та монетарному огляді" (січень 2018 року), який буде опубліковано 31 січня 2019 року, та "Інфляційному звіті" (лютий 2019 року), який буде опубліковано 7 лютого 2019 року.