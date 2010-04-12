Вкладчик1234 написав:
Тарифы и так уже почти Лондон+...
Давно из Лондона?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:44
Давно из Лондона?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:01
Розкажу ситуацію в Нафтоскважинську,але,думаю,вона однакова по всіх містах.
В нас тариф - 6 грн.Маршрутки далеко не нові.На кожній третій маршрутці оголошення "Терміново потрібен водій".Бо водії тікають за кордон.
Думаю,що і у Львові на кожній третій маршрутці оголошення "Потрібні водії".
Більш того,у містах мільйонниках навіть тариф 10 грн. не врятує від того,щоб водіїв не переманювали за кордон.
Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:06
Re: Валютный рынок в контексте
что-то мне подсказывает что топливо по схеме "Їздь по маршруту хоч до опівночі" тоже из кармана водителя. Мой знакомый платит водителям % от чистой прибыли. При такой схеме катать воздух неинтересно.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:07
Звичайно.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:09
Re: Валютный рынок в контексте
Спорно, но не столь важно.
В нормально функционирующей системе, бизнес, предложение которого не согласуется с ценами, просто разоряется, и ему на смену приходит адекватный.
У нас все поставлено с ног на голову. Цену определяет государство, а бизнес подгоняет качество сервиса под эту цену. Такое и получаем.
Первая попавшаяся ссылка из гугл:
Не хочется?
А ведь почти все зарплаты мы платим друг другу. Пока не хотим платить, то и сами не получаем. Пока цены определяются рынком (нашей бедностью), система хоть как-то работает. Когда начинаются директивные цены, система идет в разнос.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:10
А як Ваш знайомий контролює пасажиропотік?
В наших умовах найкращий варіант - це план продажів,тобто "касса".Тільки в цьому випадку водію немає сенсу приховувати гроші,отримані від пасажирів.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:12
Тут другие факторы - на 1,5 млрд долларов за год вырос внешний долг (с 49 до 50,5), и на 1,6 млрд долларов выросли денежные переводы заробитчан (с 9,3 до 10,9)
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:22
Re: Валютный рынок в контексте
Я с ним общался на эту тему, "касса" это прекрасно, но один ездит аккуратно а другой убивает машину, тот что убивает должен получать меньше (потому что расходы на ремонт у его машины выше). Если система "касса" он может получать даже больше. Откуда знает пассажиропоток я хз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:32
Когда кто-то приходит в ресторан и что-то заказывает - он платит за свой заказ, или вносит аванс "на закупку ингредиентов, оборудования, ремонт, коммуналку, зарплаты персоналу и т.д"?
Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?
Может сначала нужно привести транспорт в нормальное состояние, а потом требовать "рыночный" прайс?
То же самое и с коммуналкой. И другими сферами, где "реформы" заключаются только в повышении цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:34
.... саме так!
- я от чекаю-недочекаюсь, щоб ввели електронні квитки, і щоб податки з цього НОРМАЛЬНО йшли в б'ютжет! - а не покишеням!
- що це за такий ЧОРНО-СІРИЙ бізнес???!
.... і ще:
- водій маршрутки має слідкувати за рухом на дорозі і відкриванням/закриванням дверей! - Все!
...а не під час руху має: гавкати на пенсіонерів, рахувати і передавати решту з 50-100грн, пити каву, курити і.... водночас входити на поворот, чи кільце?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 02 лют, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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