Додано: Суб 02 лют, 2019 14:32

Когда кто-то приходит в ресторан и что-то заказывает - он платит за свой заказ, или вносит аванс "на закупку ингредиентов, оборудования, ремонт, коммуналку, зарплаты персоналу и т.д"?



Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?



Может сначала нужно привести транспорт в нормальное состояние, а потом требовать "рыночный" прайс?



То же самое и с коммуналкой. И другими сферами, где "реформы" заключаются только в повышении цены

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин