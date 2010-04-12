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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 458459460461462>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 158
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
51%
80
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:44

  Вкладчик1234 написав:
  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

Начните с себя :)
Возите себя сами на собственном транспорте.

7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало...

Тарифы и так уже почти Лондон+...

Давно из Лондона?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:01

  Вкладчик1234 написав:Тарифы и так уже почти Лондон+
А инфраструктура и качество услуг на уровне Мозамбика и Буркина-Фасо (там может уровень и повыше даже)

Так зачем платить больше?

Розкажу ситуацію в Нафтоскважинську,але,думаю,вона однакова по всіх містах.
В нас тариф - 6 грн.Маршрутки далеко не нові.На кожній третій маршрутці оголошення "Терміново потрібен водій".Бо водії тікають за кордон.
Думаю,що і у Львові на кожній третій маршрутці оголошення "Потрібні водії".
Більш того,у містах мільйонниках навіть тариф 10 грн. не врятує від того,щоб водіїв не переманювали за кордон.
Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
что-то мне подсказывает что топливо по схеме "Їздь по маршруту хоч до опівночі" тоже из кармана водителя. Мой знакомый платит водителям % от чистой прибыли. При такой схеме катать воздух неинтересно.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:07

  vitaliian написав:
  tea написав:Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
что-то мне подсказывает что топливо по схеме "Їздь по маршруту хоч до опівночі" тоже из кармана водителя

Звичайно.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:09

Re: Валютный рынок в контексте

  jump написав:там немає за що 3грн давати!

Спорно, но не столь важно.
В нормально функционирующей системе, бизнес, предложение которого не согласуется с ценами, просто разоряется, и ему на смену приходит адекватный.
У нас все поставлено с ног на голову. Цену определяет государство, а бизнес подгоняет качество сервиса под эту цену. Такое и получаем.
  Вкладчик1234 написав:Тарифы и так уже почти Лондон+

Первая попавшаяся ссылка из гугл:
https://www.tourister.ru/world/europe/u ... ations/229
  Вкладчик1234 написав:Так зачем платить больше?

Не хочется?
А ведь почти все зарплаты мы платим друг другу. Пока не хотим платить, то и сами не получаем. Пока цены определяются рынком (нашей бедностью), система хоть как-то работает. Когда начинаются директивные цены, система идет в разнос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:10

  vitaliian написав:
  tea написав:Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
что-то мне подсказывает что топливо по схеме "Їздь по маршруту хоч до опівночі" тоже из кармана водителя. Мой знакомый платит водителям % от чистой прибыли.

А як Ваш знайомий контролює пасажиропотік?
В наших умовах найкращий варіант - це план продажів,тобто "касса".Тільки в цьому випадку водію немає сенсу приховувати гроші,отримані від пасажирів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:12

  Vitl написав:
  Василь-Рівне написав:Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.

А инфляция на ск уменьшилась :?: Мы ж по ценам и тарифам это видим отчётливо.


Тут другие факторы - на 1,5 млрд долларов за год вырос внешний долг (с 49 до 50,5), и на 1,6 млрд долларов выросли денежные переводы заробитчан (с 9,3 до 10,9)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:22

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А як Ваш знайомий контролює пасажиропотік?
В наших умовах найкращий варіант - це план продажів,тобто "касса".Тільки в цьому випадку водію немає сенсу приховувати гроші,отримані від пасажирів.
Я с ним общался на эту тему, "касса" это прекрасно, но один ездит аккуратно а другой убивает машину, тот что убивает должен получать меньше (потому что расходы на ремонт у его машины выше). Если система "касса" он может получать даже больше. Откуда знает пассажиропоток я хз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:32

Когда кто-то приходит в ресторан и что-то заказывает - он платит за свой заказ, или вносит аванс "на закупку ингредиентов, оборудования, ремонт, коммуналку, зарплаты персоналу и т.д"?

Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?

Может сначала нужно привести транспорт в нормальное состояние, а потом требовать "рыночный" прайс?

То же самое и с коммуналкой. И другими сферами, где "реформы" заключаются только в повышении цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:34

  jump написав:
  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

Начните с себя :)
Возите себя сами на собственном транспорте.

7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало. Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки. О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.

там немає за що 3грн давати!
обдрашпані бігдани/бази, смердючі та матюкливі рогулі-водії, відсутність будь-якого контролю за обігом квитків, зосередженість маршрутів у злодія-мера та його прибічників, недолуга траспортна система...

.... саме так!
- я от чекаю-недочекаюсь, щоб ввели електронні квитки, і щоб податки з цього НОРМАЛЬНО йшли в б'ютжет! - а не покишеням!
- що це за такий ЧОРНО-СІРИЙ бізнес???!

.... і ще:
- водій маршрутки має слідкувати за рухом на дорозі і відкриванням/закриванням дверей! - Все!
...а не під час руху має: гавкати на пенсіонерів, рахувати і передавати решту з 50-100грн, пити каву, курити і.... водночас входити на поворот, чи кільце? :shock: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 02 лют, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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