Сейчас неразумно спешить с покупкой бакса.Пока любой актив не остановится в своём ценовом падении его неразумно покупать.Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ, так как за газ или отопление бешенные деньги надо им платить, несмотря даже на наличие субсидий, которые сейчас мизерные, так как на газ зверски урезали социальную норму. На таком объёме температура в хате при - 15 град на улице будет только +10 град С а то и ниже!!!!(Последнее в качестве выходгого оффтопа, но он здесь имхо уместен. Говорю про причины отсутствия спроса на СКВ у населения.)