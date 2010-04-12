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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:35
Василь-Рівне
Ох уж эта бухгалтерия
Напридумывали словечек, чтобы простой пересичный ничего не мог понять.
"Голова пухнет" (с)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:36
Вкладчик1234 написав:
Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?
На міському громадському транспорті немає ринкового прайсу,адже тарифи встановлює міська влада.
Ринковий прайс є в таксі.Там можете викликати будь-яку машину.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:36
Долярчик написав:
... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
В Харькове 10
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:38
Starikan написав: Yuri_61 написав:
Сейчас неразумно спешить с покупкой бакса.
Пока любой актив не остановится в своём ценовом падении его неразумно покупать.
Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ, так как за газ или отопление бешенные деньги надо им платить, несмотря даже на наличие субсидий, которые сейчас мизерные, так как на газ зверски урезали социальную норму. На таком объёме температура в хате при - 15 град на улице будет только +10 град С а то и ниже!!!!
(Последнее в качестве выходгого оффтопа, но он здесь имхо уместен. Говорю про причины отсутствия спроса на СКВ у населения.)
Люди, которым нужна субсидия, вряд ли вообще когда-либо покупали бакс (разве что двадцаточку).
Все эти "бешеные деньги" - это масштаб $100.
И не на лицо, а на домохозяйство.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:43
tea написав: Вкладчик1234 написав:
Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?
На міському громадському транспорті немає ринкового прайсу,адже тарифи встановлює міська влада.
Ринковий прайс є в таксі.Там можете викликати будь-яку машину.
Так и делаю. Особенно если еду не один - то вообще цена убера приближается к цене маршрутки (в пересчете на одного человека). Это к защитникам "убыточности" общ. транспорта.
И Долярчик важную тему поднял - касса. А кто контролирует, возит ли водитель воздух, или "как селедки в бочке"? Когда уже будет реальный расчёт по билетам, оплата безналом и т.п.?
Без этого - конечно все будут скыглить об "убыточности" и "перевозке воздуха-льготников".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:45
Вкладчик1234 написав:
Когда кто-то приходит в ресторан и что-то заказывает - он платит за свой заказ, или вносит аванс "на закупку ингредиентов, оборудования, ремонт, коммуналку, зарплаты персоналу и т.д"?
Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?
Может сначала нужно привести транспорт в нормальное состояние, а потом требовать "рыночный" прайс?
То же самое и с коммуналкой. И другими сферами, где "реформы" заключаются только в повышении цены
Мы десятилетиями держали коммунальщиков и ОТ на супер-голодном пайке.
Чтобы сейчас поднять качество услуг, неизбежно надо внести нехилую предоплату. Себя не обманешь.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:49
Starikan написав: Долярчик написав:
... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
В Харькове 10
... а сервіс обслуговування і стан маршруток?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:49
Долярчик одинаковые по всей Украине!
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:52
jump написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало.
там немає за що 3грн давати!
В Ризі одноразовий білет на автобус в еквіваленті 70 грн., ось такий ПКС жене програмістів додому. Див. з 13:50
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:52
vitaliian написав:Долярчик одинаковые по всей Украине!
Не совсем так. Точнее, совсем не так
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