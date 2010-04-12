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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:01
Starikan написав: Долярчик написав:
... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
В Харькове 10
Львів, на відміну від Харкова, дуже компактне і порівняно невелике місто
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