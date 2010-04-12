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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 459460461462

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 158
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
51%
80
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:01

  Starikan написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

В Харькове 10 :wink:


Львів, на відміну від Харкова, дуже компактне і порівняно невелике місто
jump
 
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  #<1 ... 459460461462
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