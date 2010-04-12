Львів, на відміну від Харкова, дуже компактне і порівняно невелике місто
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:01
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:18
Пенсов не гоняют (Гепа строго запретил), на маршруте не курят, шансон не крутят.
Остальное, как и везде - богданчики и остатки каких-то эуропейцив. О билетах, конечно, речи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:19
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:29
Вовсе не поэтому. В странах, где хорошо кредитуется экономика, не проблема и с чистого листа оказывать услуги высокого качества.
Основная проблема наших транспортников (как и остальных капиталоемких бизнесов) - необходимость работать на капитале стоимостью 15-25% годовых. При таких финансовых расходах новеньких комфортабельных автобусов не накупишься. Вот и приходится эксплуатировать дрова, набивая пассажиров туже, чем шпроты в консервную банку.
Проблема номер 2 - низкое качество дорожного покрытия и топлива, которые даже новенький комфортабельный транспорт очень быстро превратят в дрова...
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:30
Общественный транспорт дотационный , и в Италии и в городах Китая , но там современные автобусы с кондиционерами и кондуктор по виду не отличается от стюардессы(Китай), не чета нашим скотовозкам -маршруткам и пятидесятилетнему коммунальному транспортному парку ....
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:36
Не зрівнюйте таксі і громадський танспорт по прибутковості.
Адже таксі завжди їде,коли є клієнт,а громадський транспорт їздить по маршруту,навіть якщо в якісь години возить повітря.
В нас в місті був реально неприбутковий один маршрут,бо входила дуже дальня околиця міста,звідки люди практично не їздили.Перевізник плюнув і перестав взагалі їздити.А нового бажаючого стати на його маршрут не знайшлось,бо він неприбутковий.
Довелось владі йти на поступки цьому перевізнику - домовились,що він їздитиме на околицю тричі на день,замість кожної години.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:40
Re: Валютный рынок в контексте
Народ, а во сколько вы обошёлся газ за отопление в январе 2019?
Что насчитано за декабрь 2018г. по газу?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 лют, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:41
tea
маршрутные такси в Пунта-Аренас
всегда поражает почему там это прибыльно а у нас кроме развалюх Богдан и Эталон всё убыточно, мб причина в чрезмерной регуляции и коррупции?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:42
Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.
Но вряд ли население согласится на такой высокий уровень сервиса и соответствующую цену проезда.
Ничто не мешает местным советам купить массу комфортабельных автобусов, чтобы заменить все маршрутки. Вперед, и с песней. А пока, тогда о чём разговор, кому не нравятся маршрутки или ездите на такси, или выходите с плакатами к горсоветам с просьбами накупить новых автобусов и троллейбусов, или можно пешком ходить, или на велосипеде.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:48
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