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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 460461462463>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 158
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
51%
80
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:01

  Starikan написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

В Харькове 10 :wink:


Львів, на відміну від Харкова, дуже компактне і порівняно невелике місто
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:18

  Долярчик написав:
  Starikan написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
В Харькове 10 :wink:
... а сервіс обслуговування і стан маршруток? :wink:

Пенсов не гоняют (Гепа строго запретил), на маршруте не курят, шансон не крутят.
Остальное, как и везде - богданчики и остатки каких-то эуропейцив. О билетах, конечно, речи нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:19

  somilitark написав:Доллярчик не один,я этой зимой сдавал немного,в обменке знакомый,спрашивает меня:почему такие холодные :lol:

Если бы летом , то была бы чёткая наводка что ваш сейф - морозилка :roll:
А с запахом , это гаражного / подвального хранения :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:29

  juristkostya написав:
  Вкладчик1234 написав:Когда кто-то приходит в ресторан и что-то заказывает - он платит за свой заказ, или вносит аванс "на закупку ингредиентов, оборудования, ремонт, коммуналку, зарплаты персоналу и т.д"?

Так почему на транспорте требуют платить "рыночный" прайс сейчас, а получать заявленный сервис, и всякие улучшение-модернизации "может быть, когда-нибудь"?

Может сначала нужно привести транспорт в нормальное состояние, а потом требовать "рыночный" прайс?

То же самое и с коммуналкой. И другими сферами, где "реформы" заключаются только в повышении цены

Мы десятилетиями держали коммунальщиков и ОТ на супер-голодном пайке.
Чтобы сейчас поднять качество услуг, неизбежно надо внести нехилую предоплату. Себя не обманешь.


Вовсе не поэтому. В странах, где хорошо кредитуется экономика, не проблема и с чистого листа оказывать услуги высокого качества.

Основная проблема наших транспортников (как и остальных капиталоемких бизнесов) - необходимость работать на капитале стоимостью 15-25% годовых. При таких финансовых расходах новеньких комфортабельных автобусов не накупишься. Вот и приходится эксплуатировать дрова, набивая пассажиров туже, чем шпроты в консервную банку.

Проблема номер 2 - низкое качество дорожного покрытия и топлива, которые даже новенький комфортабельный транспорт очень быстро превратят в дрова...
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:30

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

Начните с себя :)
Возите себя сами на собственном транспорте.

7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало. Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки. О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.

Общественный транспорт дотационный , и в Италии и в городах Китая , но там современные автобусы с кондиционерами и кондуктор по виду не отличается от стюардессы(Китай), не чета нашим скотовозкам -маршруткам и пятидесятилетнему коммунальному транспортному парку ....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:36

  Вкладчик1234 написав: Это к защитникам "убыточности" общ. транспорта.

Не зрівнюйте таксі і громадський танспорт по прибутковості.
Адже таксі завжди їде,коли є клієнт,а громадський транспорт їздить по маршруту,навіть якщо в якісь години возить повітря.
В нас в місті був реально неприбутковий один маршрут,бо входила дуже дальня околиця міста,звідки люди практично не їздили.Перевізник плюнув і перестав взагалі їздити.А нового бажаючого стати на його маршрут не знайшлось,бо він неприбутковий.
Довелось владі йти на поступки цьому перевізнику - домовились,що він їздитиме на околицю тричі на день,замість кожної години.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:40

Re: Валютный рынок в контексте

Народ, а во сколько вы обошёлся газ за отопление в январе 2019?
Что насчитано за декабрь 2018г. по газу?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 лют, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:41

tea
маршрутные такси в Пунта-Аренас
Зображення

всегда поражает почему там это прибыльно а у нас кроме развалюх Богдан и Эталон всё убыточно, мб причина в чрезмерной регуляции и коррупции?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:42

Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.
Но вряд ли население согласится на такой высокий уровень сервиса и соответствующую цену проезда.

Ничто не мешает местным советам купить массу комфортабельных автобусов, чтобы заменить все маршрутки. Вперед, и с песней. А пока, тогда о чём разговор, кому не нравятся маршрутки или ездите на такси, или выходите с плакатами к горсоветам с просьбами накупить новых автобусов и троллейбусов, или можно пешком ходить, или на велосипеде.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:48

  vitaliian написав:Долярчик одинаковые по всей Украине!

Бред какой-то....
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