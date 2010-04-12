freeze написав:

Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.Но вряд ли население согласится на такой высокий уровень сервиса и соответствующую цену проезда.Ничто не мешает местным советам купить массу комфортабельных автобусов, чтобы заменить все маршрутки. Вперед, и с песней. А пока, тогда о чём разговор, кому не нравятся маршрутки или ездите на такси, или выходите с плакатами к горсоветам с просьбами накупить новых автобусов и троллейбусов, или можно пешком ходить, или на велосипеде.