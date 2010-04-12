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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:51
что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
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Yuri_61
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:53
freeze написав:
Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.
Но вряд ли население согласится на такой высокий уровень сервиса и соответствующую цену проезда.
Ничто не мешает местным советам купить массу комфортабельных автобусов, чтобы заменить все маршрутки. Вперед, и с песней. А пока, тогда о чём разговор, кому не нравятся маршрутки или ездите на такси, или выходите с плакатами к горсоветам с просьбами накупить новых автобусов и троллейбусов, или можно пешком ходить, или на велосипеде.
Совершенно верно. Ни разу не слышал жалоб на плохой сервис, только на стоимость проезда. Вывод: люди в массе неприхотливые, обновление парка невостребовано.
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juristkostya
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:54
jump написав: Starikan написав: Долярчик написав:
... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)
В Харькове 10
Львів, на відміну від Харкова, дуже компактне і порівняно невелике місто
Питання ж не в компактності міста.
Питання по окремо взятих маршрутах.А саме - протяжність кожного маршрута (км) і скільки в середньому проїжджає пасажирів.
Може бути,що у Львові,компактному місті,маршрутка № 2 проїжджає 30 км.по маршруту,а в Харкові маршрутка № 2 проїжджає 20 км.
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tea
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:59
freeze написав:
Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.
Один з варіантів - відпустити тарифи на маршрутки.Нехай в кожному місті кожен власник маршруту ставить ціну.І кожного року проводити конкурси на кожен маршрут.Перемагає той,хто запропонує кращі умови.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:08
vitaliian написав: tea написав:
А як Ваш знайомий контролює пасажиропотік?
В наших умовах найкращий варіант - це план продажів,тобто "касса".Тільки в цьому випадку водію немає сенсу приховувати гроші,отримані від пасажирів.
Я с ним общался на эту тему, "касса" это прекрасно, но один ездит аккуратно а другой убивает машину, тот что убивает должен получать меньше (потому что расходы на ремонт у его машины выше). Если система "касса" он может получать даже больше. Откуда знает пассажиропоток я хз.
Я в средине девяностых не много занимался маршрутками , вначале для определения пассажиропотока/кассы ездил с водилой неделю ...
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Vadim V
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:11
Vadim V написав: vitaliian написав: tea написав:
А як Ваш знайомий контролює пасажиропотік?
В наших умовах найкращий варіант - це план продажів,тобто "касса".Тільки в цьому випадку водію немає сенсу приховувати гроші,отримані від пасажирів.
Я с ним общался на эту тему, "касса" это прекрасно, но один ездит аккуратно а другой убивает машину, тот что убивает должен получать меньше (потому что расходы на ремонт у его машины выше). Если система "касса" он может получать даже больше. Откуда знает пассажиропоток я хз.
Я в средине девяностых не много занимался маршрутками , вначале для определения пассажиропотока/кассы ездил с водилой неделю ...
Ну так выведение средней величины все равно приводит к модели "касса".
Модель "процент" требует мониторинга в реальном времени.
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juristkostya
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:18
juristkostya написав:
Ну так выведение средней величины все равно приводит к модели "касса".
Модель "процент" требует мониторинга в реальном времени.
В то время не у всех были домашние телефоны про мобилы и интернет даже не слышали
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:27
Yuri_61 написав:
что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:30
Yuri_61 написав:
Народ, а во сколько вы обошёлся газ за отопление в январе 2019?
Что насчитано за декабрь 2018г. по газу?
Просто цифры декабрь 108 кубов,январь 130 кубов - старались экономить.Котел в квартире.
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