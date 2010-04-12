Додано: Суб 02 лют, 2019 17:52

Годі скиглити, хлоп’ята. Не так вже й погано у нас в Україні. Ось інфа, як працює індієць у Дубаі за 700 доларів мінус 200 доларів за ліжко у гуртожитку = 500 доларів чистими на місяць."12 часов в день, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц – он крутит руль казенного такси Тойоты в Дубаи. У него. Всего 45 выходных дней в году!!! В эти 45 дней он уезжает к себе домой, на юг Индии, где его ждут жена и две дочки.Каждое утро он встаёт в 4 утра, чтобы в 6.00 заступить на двенадцатичасовую смену до 18.00. Потом едет в парк, сдаёт кассу и едет в соседний Эмират в общежитие для таксистов.В комнате на 6 человек у него одна койка за которую он платит $200, он готовят себе ужин и в 22.00 ложится спать, чтобы уже в 4 утра опять быть на ногах.И так – 320 дней в году.Вот уже 12 лет.Это не его прихоть – это условия работы в компании. Не хочешь – без проблем, на твоё место куча желающих со всего мира".