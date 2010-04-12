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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 462463464465>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:57

  bugalter написав:
  Yuri_61 написав:Народ, а во сколько вы обошёлся газ за отопление в январе 2019?
Что насчитано за декабрь 2018г. по газу?
Просто цифры декабрь 108 кубов,январь 130 кубов - старались экономить.Котел в квартире.


не верится в такие малые объёмы газа, даже для 2-х комнатной
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:07

Yuri_61 Почему не верится?Все честно ,площадь 82 м ,ночью выключен ,днем включен.погода помогает живу в Николаеве.В феврале цель до 100 кубов сжечь .а лучше до 90 :mrgreen:
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:09

  Yuri_61 написав:
  bugalter написав:
  Yuri_61 написав:Народ, а во сколько вы обошёлся газ за отопление в январе 2019?
Что насчитано за декабрь 2018г. по газу?
Просто цифры декабрь 108 кубов,январь 130 кубов - старались экономить.Котел в квартире.


не верится в такие малые объёмы газа, даже для 2-х комнатной

двокімнатна індивідуальне опалення 72 куби за січень
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:22

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Долярчик одинаковые по всей Украине!

Бред какой-то....

:?:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:30

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:не верится в такие малые объёмы газа, даже для 2-х комнатной

Цілком реальні об'єми. Кілька власних прикладів, в залежності від типу будинку і температури в приміщенні.
Полтава: утеплена новобудова триккімнатна 96м²- 220м³ газу(19-21°С), панельний будинок однокімнатна 45м²-140м³(22-24°С), двокімнатна в новобудові в незаселеному будинку 68м² - 240м³(17-18°С)
двокімнатна в утепленому будинку 68м² - 0м³(18°С обігрів за рахунок сусідів)
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:31

  vitaliian написав:tea
маршрутные такси в Пунта-Аренас
Зображення

всегда поражает почему там это прибыльно а у нас кроме развалюх Богдан и Эталон всё убыточно, мб причина в чрезмерной регуляции и коррупции?


В Нью-Йорке на Манхэттене метро $2,25 и автобус $1,75. В то же время подскок на работу на такси обойдется порядка $7-10 с чаевыми. Если на работу метро + автобус, то проще сразу на такси и сэкономить кучу времени. Поэтому Манхэттен утром - город голосующих, такси и жнив таксеров. Вечером можно и на автобусе. Или прогуляться пешком и по дороге зайти накатить и поужинать. Но если куда-то выдвигается компания, то будет проще, быстрее и экономнее на такси.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:52

Годі скиглити, хлоп’ята. Не так вже й погано у нас в Україні. Ось інфа, як працює індієць у Дубаі за 700 доларів мінус 200 доларів за ліжко у гуртожитку = 500 доларів чистими на місяць.
"12 часов в день, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц – он крутит руль казенного такси Тойоты в Дубаи. У него. Всего 45 выходных дней в году!!! В эти 45 дней он уезжает к себе домой, на юг Индии, где его ждут жена и две дочки.
Каждое утро он встаёт в 4 утра, чтобы в 6.00 заступить на двенадцатичасовую смену до 18.00. Потом едет в парк, сдаёт кассу и едет в соседний Эмират в общежитие для таксистов.
В комнате на 6 человек у него одна койка за которую он платит $200, он готовят себе ужин и в 22.00 ложится спать, чтобы уже в 4 утра опять быть на ногах.
И так – 320 дней в году.
Вот уже 12 лет.
Это не его прихоть – это условия работы в компании. Не хочешь – без проблем, на твоё место куча желающих со всего мира". https://uainfo.org/blognews/1549118768- ... dubai.html
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:54

Yuri_T

Юрик, с февралем тебя.

Вновь не пришла к нам стагнация,
Долларов как конфетти,
Вот вам опять ревальвация,
Вот он февраль, прости!


:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:57

  freeze написав:Имхо, с маршрутками нет никаких проблем. Можно поднять цены в два раза с условием, чтобы водитель говорил каждому входящему Добрый день, рад вас видеть. Можно поднять цены в четыре раза с условием, что используются только сидячие места.
Но вряд ли население согласится на такой высокий уровень сервиса и соответствующую цену проезда.

Ничто не мешает местным советам купить массу комфортабельных автобусов, чтобы заменить все маршрутки. Вперед, и с песней. А пока, тогда о чём разговор, кому не нравятся маршрутки или ездите на такси, или выходите с плакатами к горсоветам с просьбами накупить новых автобусов и троллейбусов, или можно пешком ходить, или на велосипеде.

... щось від Вас такого допису не очікував! :shock:
- тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну.....
Чого дивитись на то дороге м'ясо :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:11

  Vint написав:
  Василь-Рівне написав:Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.

Переток валюты из трёх литровых банок в банковскую систему?

Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить. :)
Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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