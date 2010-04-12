не верится в такие малые объёмы газа, даже для 2-х комнатной
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:57
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:07
Yuri_61 Почему не верится?Все честно ,площадь 82 м ,ночью выключен ,днем включен.погода помогает живу в Николаеве.В феврале цель до 100 кубов сжечь .а лучше до 90
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:09
двокімнатна індивідуальне опалення 72 куби за січень
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:22
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:30
Re: Валютный рынок в контексте
Цілком реальні об'єми. Кілька власних прикладів, в залежності від типу будинку і температури в приміщенні.
Полтава: утеплена новобудова триккімнатна 96м²- 220м³ газу(19-21°С), панельний будинок однокімнатна 45м²-140м³(22-24°С), двокімнатна в новобудові в незаселеному будинку 68м² - 240м³(17-18°С)
двокімнатна в утепленому будинку 68м² - 0м³(18°С обігрів за рахунок сусідів)
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:31
В Нью-Йорке на Манхэттене метро $2,25 и автобус $1,75. В то же время подскок на работу на такси обойдется порядка $7-10 с чаевыми. Если на работу метро + автобус, то проще сразу на такси и сэкономить кучу времени. Поэтому Манхэттен утром - город голосующих, такси и жнив таксеров. Вечером можно и на автобусе. Или прогуляться пешком и по дороге зайти накатить и поужинать. Но если куда-то выдвигается компания, то будет проще, быстрее и экономнее на такси.
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:52
Годі скиглити, хлоп’ята. Не так вже й погано у нас в Україні. Ось інфа, як працює індієць у Дубаі за 700 доларів мінус 200 доларів за ліжко у гуртожитку = 500 доларів чистими на місяць.
"12 часов в день, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц – он крутит руль казенного такси Тойоты в Дубаи. У него. Всего 45 выходных дней в году!!! В эти 45 дней он уезжает к себе домой, на юг Индии, где его ждут жена и две дочки.
Каждое утро он встаёт в 4 утра, чтобы в 6.00 заступить на двенадцатичасовую смену до 18.00. Потом едет в парк, сдаёт кассу и едет в соседний Эмират в общежитие для таксистов.
В комнате на 6 человек у него одна койка за которую он платит $200, он готовят себе ужин и в 22.00 ложится спать, чтобы уже в 4 утра опять быть на ногах.
И так – 320 дней в году.
Вот уже 12 лет.
Это не его прихоть – это условия работы в компании. Не хочешь – без проблем, на твоё место куча желающих со всего мира".
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:54
Yuri_T
Юрик, с февралем тебя.
Вновь не пришла к нам стагнация,
Долларов как конфетти,
Вот вам опять ревальвация,
Вот он февраль, прости!
Додано: Суб 02 лют, 2019 17:57
... щось від Вас такого допису не очікував!
- тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну.....
Чого дивитись на то дороге м'ясо
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:11
Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить.
Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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