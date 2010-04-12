RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 462463464465

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:13

  Долярчик написав:... щось від Вас такого допису не очікував!
- тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну.....
Чого дивитись на то дороге м'ясо


Я просто озвучил все варианты действий, которые могут быть.
По мясу кстати больше 20 лет не ел мяса, мой выбор. Как говорится не нравятся маршрутки, ездите на такси, или пешком, или как сказала Супрун, имейте совесть берегите осетровых и не покупайте черную икру, покупайте красную, она такая же полезная )))

А какие варианты с маршрутками, вы реально хотите за 7 гривен высокий уровень сервиса? Так чудес не бывает. Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
freeze
4
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3828 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:
  ihorkyiv написав:
  Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

что то мало за комуналку. не верится
Почему мало, нормальная цифра
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23428
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5348 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:17

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
надо на лучших равняться!
В Эстонии проезд в общественном транспорте сделали бесплатным
https://korrespondent.net/world/3985878-v-estonyy-proezd-v-obschestvennom-transporte-sdelaly-besplatnym
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 610
З нами з: 06.04.16
Подякував: 188 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 462463464465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex, zРадио і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1653355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1401059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12109)
02.02.2019 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.