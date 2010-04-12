Долярчик написав:... щось від Вас такого допису не очікував! - тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну..... Чого дивитись на то дороге м'ясо
Я просто озвучил все варианты действий, которые могут быть. По мясу кстати больше 20 лет не ел мяса, мой выбор. Как говорится не нравятся маршрутки, ездите на такси, или пешком, или как сказала Супрун, имейте совесть берегите осетровых и не покупайте черную икру, покупайте красную, она такая же полезная )))
А какие варианты с маршрутками, вы реально хотите за 7 гривен высокий уровень сервиса? Так чудес не бывает. Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема? Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.
freeze написав:Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
надо на лучших равняться!
В Эстонии проезд в общественном транспорте сделали бесплатным
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
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