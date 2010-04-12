freeze написав:Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
надо на лучших равняться!
В Эстонии проезд в общественном транспорте сделали бесплатным
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
freeze написав:Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
надо на лучших равняться!
В Эстонии проезд в общественном транспорте сделали бесплатным
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
Почему то не верится, что наши фанатичные автомобилисты станут после этого меньше ездить внутри городов. По крайней мере сегодня поездка общественным транспортом выходит в 5-7 раз дешевле, чем собственным. И тем не менее, это мало кого мотивирует. Значит не простимулирует и бесплатный проезд.
В итоге и проблемы пробок, экологии и дорожных расходов никуда не исчезнут, и дополнительная нагрузка на бюджет городов появится
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 лют, 2019 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:.... Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки.
В том, что это произойдёт, даже не сомневаюсь.
О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.
Не могу согласиться. Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто. Не забывайте, что в личном авто едет, как правило, 1 человек, а в общественном много.
А ведь почти все зарплаты мы платим друг другу. Пока не хотим платить, то и сами не получаем. Пока цены определяются рынком (нашей бедностью), система хоть как-то работает. Когда начинаются директивные цены, система идет в разнос.
С одной стороны, Вы правы. И сегодня наше правительство идёт именно этим путём - рост зарплат и паралл. рост цен на услуги. Это, кстати, помогает накручивать ВВП в долл. исчислении и "уменьшать" долги (точнее, долг/ВВП, но об этом слегка умалчивают и говорят об уменьшении долга ). С др. стороны, без реального роста экономики всё это филькина грамота, кот. в конечном итоге приведёт к очередной девальвации и очередному падению уровня жизни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
zРадио написав:Почему то не верится, что наши фанатичные автомобилисты станут после этого меньше ездить внутри городов.
к бесплатному общественному транспорту нужно придумать платный въезд в центр. По крайней мере выглядит справедливо: есть деньги - плати, денег нет - едь бесплатно с народом.
В таком виде, возможно, сработает. Но почему то не верится, что в ближайшие 10 лет подобную модель внедрит хотя бы один из больших городов - не мыслят пока чиновники данными категориями. Они любят все постоянно ремонтировать и списывать, а модель бесплатного транспорта подразумевает длинные вложения
Василь-Рівне написав:Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс на 12% - до 2,9 млрд дол. Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведений з профіцитом, який за 2018 рік становив 2,877 млрд дол., що на 12% вище профіциту за 2017 рік. Приплив за фінансовим рахунком становив 7,494 млрд дол., або в півтора раза більше за показник попереднього року.
Переток валюты из трёх литровых банок в банковскую систему?
Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить. Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои".
Шлях головнокомандувача: зупинити грабіж в обороні
незважаючи на блискучі паради та хизування тисячами одиниць відремонтованої радянської техніки, проблема на оборонних заводах роками залишається незмінною.
Це вбивча корупція та розкрадання потужностей.
Якщо про проблему говорити у цифрах, то лише від 2014 року по сьогоднішній день різними органами правопорядку через розкрадання в ОПК відкрито понад 100 кримінальних проваджень.
Ця цифра є динамічною за кількістю. Якісь провадження закривають, а з якихось виокремлюються нові. Втім, за якістю "сотня" є статичною. Тобто з року в рік під час війни "схеми" повторюються. І чинна влада не може чи не хоче тому зарадити. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/29/7205122/
Ни одного поста за день о валюте,вот это уже показатель стабильности и точек сидения! А тем временем покупатели на валюту активизировались,заявки пожирнели,продавцы учуяли отскок и тоже затаились. Думаю кому надо покупать решили,что уровень сладкий и "надабрать",а продавцы задумались тоже о вечном "где меня кидают" и решили попридержать,вдруг реально курс отскочет? Не знаю,но судя по настроениям людей,можно сделать вывод,что толпа всегда слепа и МБ в понедельник вниз,а за ним и чёрный,но пока немножко вверх,на оленизме и "чуйке" покупателей валюты)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.