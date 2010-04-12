Додано: Суб 02 лют, 2019 18:25

Сибарит написав: ....

Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки. ....Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки.

О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.

А ведь почти все зарплаты мы платим друг другу. Пока не хотим платить, то и сами не получаем. Пока цены определяются рынком (нашей бедностью), система хоть как-то работает. Когда начинаются директивные цены, система идет в разнос.

реального

В том, что это произойдёт, даже не сомневаюсь.Не могу согласиться. Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто. Не забывайте, что в личном авто едет, как правило, 1 человек, а в общественном много.С одной стороны, Вы правы. И сегодня наше правительство идёт именно этим путём - рост зарплат и паралл. рост цен на услуги. Это, кстати, помогает накручивать ВВП в долл. исчислении и "уменьшать" долги (точнее, долг/ВВП, но об этом слегка умалчивают и говорят об уменьшении долга).С др. стороны, безроста экономики всё это филькина грамота, кот. в конечном итоге приведёт к очередной девальвации и очередному падению уровня жизни.