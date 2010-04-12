RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:32

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто

Это справедливо для нынешнего состояния ОТ, при котором поездка оплачивается дискомфортом. Если исходить из рыночной модели, цена проезда должна соответствовать уровню комфорта. При должном уровне комфорта в ОТ, в нем появляются серьезные преимущества: не нужно искать парковку, можно использовать время поездки для чего-то полезного или приятного, избавление от стрессовой нагрузки, которую многие испытывают при вождении (я знаю немало таких людей, хоть к ним и не отношусь). В конце концов, можно позволить себе выпить. За все это стоит доплатить.
Рыночные принципы предполагают, что получение услуги обходится дороже самообслуживания.
Естественно, я понимаю, что весь этот транспортный рай наступит не завтра. Путь к нему не может быть быстрым. Вот только навязывание перевозчикам фиксированных цен - непроходимый ров на этом пути.
Меня, похоже, все неправильно понимают. Я не за повышение цен, а за рынок, который установит сам баланс цены и качества.
И, наконец, должен отметить свое абсолютное несогласие с концепцией противопоставления ОТ и личных авто. В рыночных условиях, без претворения в жизнь глупых лозунгов, они могут прекрасно дополнять друг друга.
  vitaliian написав:надо на лучших равняться!

Согласен, но сначала надо разобраться, как у них это сделано?
Я очень сомневаюсь, что там перевозчиков заставили работать бесплатно.
Там транспорт бесплатным не сделали, его оплачивает государство на должном уровне. Надеюсь, экономический эффект от таких государственных вложений окажется устойчивым. Эксперимент интересный, но опасный. В случае неудачи, его будет очень тяжело прекратить, поскольку народ к шаре привыкает быстро.
Ну и есть риск, что потом придется тратиться на государственную программу борьбы с алкоголизмом :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 02.09.15
Подякував: 949 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:40

  freeze написав:
  Долярчик написав:... щось від Вас такого допису не очікував!
- тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну.....
Чого дивитись на то дороге м'ясо


Я просто озвучил все варианты действий, которые могут быть.
По мясу кстати больше 20 лет не ел мяса, мой выбор. Как говорится не нравятся маршрутки, ездите на такси, или пешком, или как сказала Супрун, имейте совесть берегите осетровых и не покупайте черную икру, покупайте красную, она такая же полезная )))

А какие варианты с маршрутками, вы реально хотите за 7 гривен высокий уровень сервиса? Так чудес не бывает. Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?

:mrgreen:
... жарти жартами......
- я лише одного хочу, щоб той бізнес став БІЛИМ і з'явились ел-квитки, а водії слідкували за дорогою, а не так, як я там раніше писав: дає водій решту з 50-100грн, курить, допиває каву і ще в той момент входить у кільце! :mrgreen:
... смішно, але це РЕАЛІЇ нашого життя!!!

п. с.
.... а там, по-трохи і замінювати старі/ржаві "богданчики", на нові "Електрони"(вже їх трохи є - досить нормальні! - лише двері потрібно переробити, щоб відкривались назовні, а не всередину! - в час-пік реально давить людей і їхні ноги!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 19.10.15
Подякував: 322 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:11

  Долярчик написав: :mrgreen:
... жарти жартами......
- я лише одного хочу, щоб той бізнес став БІЛИМ і з'явились ел-квитки, а водії слідкували за дорогою, а не так, як я там раніше писав: дає водій решту з 50-100грн, курить, допиває каву і ще в той момент входить у кільце! :mrgreen:
... смішно, але це РЕАЛІЇ нашого життя!!!

тогда и на базаре торговцы должны продавать товар через кассовый аппарат или через терминал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 31.08.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:12

  Vint написав:
  ЛАД написав:.........
Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить. :)
Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои". :)

Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.

Вы ошибаетесь.
1,4млрд. МВФ + 2 млрд. евробонды (750 млн, правда, сразу отдали) + 0,5 млрд. от ЕС 11.12.2018 + (и ожидаем ещё 0,5 млрд. в ближ. время) + 0,75 млрд. от ВБ (финансовая гарантия, деньги пойдут в бюджет).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3529 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:27

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто

Это справедливо для нынешнего состояния ОТ, при котором поездка оплачивается дискомфортом. Если исходить из рыночной модели, цена проезда должна соответствовать уровню комфорта. При должном уровне комфорта в ОТ, в нем появляются серьезные преимущества: не нужно искать парковку, можно использовать время поездки для чего-то полезного или приятного, избавление от стрессовой нагрузки, которую многие испытывают при вождении (я знаю немало таких людей, хоть к ним и не отношусь). В конце концов, можно позволить себе выпить. За все это стоит доплатить.
Рыночные принципы предполагают, что получение услуги обходится дороже самообслуживания.
Естественно, я понимаю, что весь этот транспортный рай наступит не завтра. Путь к нему не может быть быстрым. Вот только навязывание перевозчикам фиксированных цен - непроходимый ров на этом пути.
Меня, похоже, все неправильно понимают. Я не за повышение цен, а за рынок, который установит сам баланс цены и качества.
И, наконец, должен отметить свое абсолютное несогласие с концепцией противопоставления ОТ и личных авто. В рыночных условиях, без претворения в жизнь глупых лозунгов, они могут прекрасно дополнять друг друга.
......

Согласен с необходимостью рыночности (хотя и сегодня цены на общ. трансп. устанавливает не правительство, а местные власти - это, конечно, ещё далеко не рынок, но уже ближе к телу :) ).
Но те преимущества, о кот. Вы пишете, не настолько существенны, чтобы победить материальный фактор. Нигде на Западе это не сработало и не спасло от городских пробок, хотя сервис общ. транспорта там значительно лучше нашего. Чтобы ОТ победил личное авто, поездка на личном авто должна быть не просто заметно дороже, чем на ОТ, но и должна быть просто достаточно дорогой (хорошо бить по карману пользователя). Дорогой она может быть как за счёт цен на авто, бензин, так и за счёт, например, дорогой парковки в городе и(или) дорогого въезда в город (или хотя бы в центр города).
У нас, скорее, могут реализовать второй вариант. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3529 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:37

  ihorkyiv написав:
  Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3529 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 06.04.16
Подякував: 188 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:57

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.

Почему не складывается? То их сознательный выбор - где и как жить, может они на отдых за границу часто летают :roll:
Есть люди, которые за всю жизнь дальше своего села не выезжали, зато выстроили себе х-этажные хоромы и регулярно делали в них евроремонт :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 07.08.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.

Ипотека или подарил кто?
Lemberg
 
Повідомлень: 150
З нами з: 14.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:
  Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.


Та прям, человек с 1000 долл дохода уже "в отрыве от реальной жизни", прям олигарх. Для Киева это просто неплохая ЗП.

К тому же кого вы хотели видеть на финансовом форуме, потомственных получателей минималки?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23432
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5349 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 464465466467>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv, imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1653488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1401127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12123)
02.02.2019 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.