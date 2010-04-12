Додано: Суб 02 лют, 2019 19:32

ЛАД написав: Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто

vitaliian написав: надо на лучших равняться! надо на лучших равняться!

Это справедливо для нынешнего состояния ОТ, при котором поездка оплачивается дискомфортом. Если исходить из рыночной модели, цена проезда должна соответствовать уровню комфорта. При должном уровне комфорта в ОТ, в нем появляются серьезные преимущества: не нужно искать парковку, можно использовать время поездки для чего-то полезного или приятного, избавление от стрессовой нагрузки, которую многие испытывают при вождении (я знаю немало таких людей, хоть к ним и не отношусь). В конце концов, можно позволить себе выпить. За все это стоит доплатить.Рыночные принципы предполагают, что получение услуги обходится дороже самообслуживания.Естественно, я понимаю, что весь этот транспортный рай наступит не завтра. Путь к нему не может быть быстрым. Вот только навязывание перевозчикам фиксированных цен - непроходимый ров на этом пути.Меня, похоже, все неправильно понимают. Я не за повышение цен, а за рынок, который установит сам баланс цены и качества.И, наконец, должен отметить свое абсолютное несогласие с концепцией противопоставления ОТ и личных авто. В рыночных условиях, без претворения в жизнь глупых лозунгов, они могут прекрасно дополнять друг друга.Согласен, но сначала надо разобраться, как у них это сделано?Я очень сомневаюсь, что там перевозчиков заставили работать бесплатно.Там транспорт бесплатным не сделали, его оплачивает государство на должном уровне. Надеюсь, экономический эффект от таких государственных вложений окажется устойчивым. Эксперимент интересный, но опасный. В случае неудачи, его будет очень тяжело прекратить, поскольку народ к шаре привыкает быстро.Ну и есть риск, что потом придется тратиться на государственную программу борьбы с алкоголизмом