ЛАД написав:Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто
Это справедливо для нынешнего состояния ОТ, при котором поездка оплачивается дискомфортом. Если исходить из рыночной модели, цена проезда должна соответствовать уровню комфорта. При должном уровне комфорта в ОТ, в нем появляются серьезные преимущества: не нужно искать парковку, можно использовать время поездки для чего-то полезного или приятного, избавление от стрессовой нагрузки, которую многие испытывают при вождении (я знаю немало таких людей, хоть к ним и не отношусь). В конце концов, можно позволить себе выпить. За все это стоит доплатить. Рыночные принципы предполагают, что получение услуги обходится дороже самообслуживания. Естественно, я понимаю, что весь этот транспортный рай наступит не завтра. Путь к нему не может быть быстрым. Вот только навязывание перевозчикам фиксированных цен - непроходимый ров на этом пути. Меня, похоже, все неправильно понимают. Я не за повышение цен, а за рынок, который установит сам баланс цены и качества. И, наконец, должен отметить свое абсолютное несогласие с концепцией противопоставления ОТ и личных авто. В рыночных условиях, без претворения в жизнь глупых лозунгов, они могут прекрасно дополнять друг друга.
vitaliian написав:надо на лучших равняться!
Согласен, но сначала надо разобраться, как у них это сделано? Я очень сомневаюсь, что там перевозчиков заставили работать бесплатно. Там транспорт бесплатным не сделали, его оплачивает государство на должном уровне. Надеюсь, экономический эффект от таких государственных вложений окажется устойчивым. Эксперимент интересный, но опасный. В случае неудачи, его будет очень тяжело прекратить, поскольку народ к шаре привыкает быстро. Ну и есть риск, что потом придется тратиться на государственную программу борьбы с алкоголизмом
Долярчик написав:... щось від Вас такого допису не очікував! - тоді так можна і "тюльку" їсти.... і мівіну..... Чого дивитись на то дороге м'ясо
Я просто озвучил все варианты действий, которые могут быть. По мясу кстати больше 20 лет не ел мяса, мой выбор. Как говорится не нравятся маршрутки, ездите на такси, или пешком, или как сказала Супрун, имейте совесть берегите осетровых и не покупайте черную икру, покупайте красную, она такая же полезная )))
А какие варианты с маршрутками, вы реально хотите за 7 гривен высокий уровень сервиса? Так чудес не бывает. Давайте сделаем, как тут кто-то написал, как в Риге, 70 гривен за проезд, вы представляете, заходите вы в маршрутку, и там вы один, водитель спрашивает - Господин, вам какую музыку поставить Моцарта или Вагнера?
... жарти жартами...... - я лише одного хочу, щоб той бізнес став БІЛИМ і з'явились ел-квитки, а водії слідкували за дорогою, а не так, як я там раніше писав: дає водій решту з 50-100грн, курить, допиває каву і ще в той момент входить у кільце! ... смішно, але це РЕАЛІЇ нашого життя!!!
п. с. .... а там, по-трохи і замінювати старі/ржаві "богданчики", на нові "Електрони"(вже їх трохи є - досить нормальні! - лише двері потрібно переробити, щоб відкривались назовні, а не всередину! - в час-пік реально давить людей і їхні ноги!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав: ... жарти жартами...... - я лише одного хочу, щоб той бізнес став БІЛИМ і з'явились ел-квитки, а водії слідкували за дорогою, а не так, як я там раніше писав: дає водій решту з 50-100грн, курить, допиває каву і ще в той момент входить у кільце! ... смішно, але це РЕАЛІЇ нашого життя!!!
тогда и на базаре торговцы должны продавать товар через кассовый аппарат или через терминал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
ЛАД написав:......... Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить. Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои".
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Вы ошибаетесь. 1,4млрд. МВФ + 2 млрд. евробонды (750 млн, правда, сразу отдали) + 0,5 млрд. от ЕС 11.12.2018 + (и ожидаем ещё 0,5 млрд. в ближ. время) + 0,75 млрд. от ВБ (финансовая гарантия, деньги пойдут в бюджет).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Цена проезда в общ. транспорте должна быть заметно ниже цены самостоятельной поездки, иначе в нём нет смысла (для человека) и люди не откажутся от личных авто
Это справедливо для нынешнего состояния ОТ, при котором поездка оплачивается дискомфортом. Если исходить из рыночной модели, цена проезда должна соответствовать уровню комфорта. При должном уровне комфорта в ОТ, в нем появляются серьезные преимущества: не нужно искать парковку, можно использовать время поездки для чего-то полезного или приятного, избавление от стрессовой нагрузки, которую многие испытывают при вождении (я знаю немало таких людей, хоть к ним и не отношусь). В конце концов, можно позволить себе выпить. За все это стоит доплатить. Рыночные принципы предполагают, что получение услуги обходится дороже самообслуживания. Естественно, я понимаю, что весь этот транспортный рай наступит не завтра. Путь к нему не может быть быстрым. Вот только навязывание перевозчикам фиксированных цен - непроходимый ров на этом пути. Меня, похоже, все неправильно понимают. Я не за повышение цен, а за рынок, который установит сам баланс цены и качества. И, наконец, должен отметить свое абсолютное несогласие с концепцией противопоставления ОТ и личных авто. В рыночных условиях, без претворения в жизнь глупых лозунгов, они могут прекрасно дополнять друг друга. ......
Согласен с необходимостью рыночности (хотя и сегодня цены на общ. трансп. устанавливает не правительство, а местные власти - это, конечно, ещё далеко не рынок, но уже ближе к телу ). Но те преимущества, о кот. Вы пишете, не настолько существенны, чтобы победить материальный фактор. Нигде на Западе это не сработало и не спасло от городских пробок, хотя сервис общ. транспорта там значительно лучше нашего. Чтобы ОТ победил личное авто, поездка на личном авто должна быть не просто заметно дороже, чем на ОТ, но и должна быть просто достаточно дорогой (хорошо бить по карману пользователя). Дорогой она может быть как за счёт цен на авто, бензин, так и за счёт, например, дорогой парковки в городе и(или) дорогого въезда в город (или хотя бы в центр города). У нас, скорее, могут реализовать второй вариант.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема? Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.
2000 грн : 7,14% = 28.000 грн. И это "без врахування зарплати дружини". Если не ошибаюсь ( ), это практически втрое выше средней зарплаты. Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.
Почему не складывается? То их сознательный выбор - где и как жить, может они на отдых за границу часто летают Есть люди, которые за всю жизнь дальше своего села не выезжали, зато выстроили себе х-этажные хоромы и регулярно делали в них евроремонт
Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема? Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.
2000 грн : 7,14% = 28.000 грн. И это "без врахування зарплати дружини". Если не ошибаюсь ( ), это практически втрое выше средней зарплаты. Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.
Та прям, человек с 1000 долл дохода уже "в отрыве от реальной жизни", прям олигарх. Для Киева это просто неплохая ЗП.
К тому же кого вы хотели видеть на финансовом форуме, потомственных получателей минималки?