да. вы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12
да. вы.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12
Так здесь финансовый форум. Если вы еще не заметили этого ?
Свои цифры проводить не буду, а то prodigy вообще начнёт головой об стенку биться. Стенку жалко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:20
Re: Валютный рынок в контексте
А зачем?
На свободном рынке место найдется всем, и у каждого будет выбор, причем ситуативный, а не постоянный.
Это вопрос экономический, который не стоит сводить к абстрактной борьбе бобра с ослом.
ЗЫ Перечитайте мое первое сообщение на тему транспорта. Я не писал, что ОТ должен быть дороже общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Экономическая целесообразность поездки в то или иное место вполне может быть урегулирована ценой парковки в этом конкретном месте. Причем рыночными методами ценообразования.
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