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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

  Lemberg написав:
  vitaliian написав:Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.

Ипотека или подарил кто?

да. вы.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.

Так здесь финансовый форум. Если вы еще не заметили этого ?
Свои цифры проводить не буду, а то prodigy вообще начнёт головой об стенку биться. Стенку жалко :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Чтобы ОТ победил личное авто

А зачем?
На свободном рынке место найдется всем, и у каждого будет выбор, причем ситуативный, а не постоянный.
Это вопрос экономический, который не стоит сводить к абстрактной борьбе бобра с ослом.

ЗЫ Перечитайте мое первое сообщение на тему транспорта. Я не писал, что ОТ должен быть дороже общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Экономическая целесообразность поездки в то или иное место вполне может быть урегулирована ценой парковки в этом конкретном месте. Причем рыночными методами ценообразования.
Сибарит
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  #<1 ... 464465466467
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