Додано: Суб 02 лют, 2019 21:54

Faceless, pesikot, ihorkyiv, вы меня не поняли.

Я не считаю зарплату в 1000 долл. заоблачной. Я рад за ihorkyiv, что он имеет столько без учёта зарплаты жены.

Но речь шла не конкретно о Вас. Есть в Украине люди, для кот. не проблема потратить эту 1000 на то, чтобы, к примеру, слетать на уикенд в какой-нибудь Париж.

Но разговор был об обычных людях, для кот. 2000 грн. это деньги, а не карманная мелочь.

Когда Den пишет о своих расходах, это его проблемы.

Но когда мы говорим об общих проблемах Украины , не стоит забывать, что большинство людей не имеет такой зарплаты.