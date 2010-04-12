Так здесь финансовый форум. Если вы еще не заметили этого ?
Свои цифры проводить не буду, а то prodigy вообще начнёт головой об стенку биться. Стенку жалко
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12
Так здесь финансовый форум. Если вы еще не заметили этого ?
Свои цифры проводить не буду, а то prodigy вообще начнёт головой об стенку биться. Стенку жалко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:20
Re: Валютный рынок в контексте
А зачем?
На свободном рынке место найдется всем, и у каждого будет выбор, причем ситуативный, а не постоянный.
Это вопрос экономический, который не стоит сводить к абстрактной борьбе бобра с ослом.
ЗЫ Перечитайте мое первое сообщение на тему транспорта. Я не писал, что ОТ должен быть дороже общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Экономическая целесообразность поездки в то или иное место вполне может быть урегулирована ценой парковки в этом конкретном месте. Причем рыночными методами ценообразования.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:25
Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40
Это, вроде, несколько противоречит Вашему посту, занявшему 3-е место на прошлой неделе - viewtopic.php?p=4562230#p4562230.
Или я чего-то не понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:42
1-го січня пішов 14-й рік як я покинув дурну справу працювати. Живу на ренту, панель - у 4-х хвилинах пішої ходи від м. "Печерська", вікна квартири - у райський парк (влітку будять співом соловейки). До речі, ваша легенда не складається, бо на вашу мізерну зарплату навіть хруща на ДВРЗ не купиш. Тож придбали ви житло на інші доходи або отримали у спадщину кругленьку суму. На 28 тисяч грн. місячного доходу житлові умови не поліпшити, звісно, якщо ви не послідовник Плюшкіна або Гобсека.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:50
Re: Валютный рынок в контексте
Из вашей логики следует, что миллион тех кто живет в более нормальных условиях чем вы обязательно получает 28500+ или им квартиры подарили. Бред сивого коня. Кто такой примитив пишет, обычно собачьей будки в жизни не купил и о ценах в принципе не в курсе. Когда курс был 5,25 а потом 8 много кто мог скопить 40-70к$ за 5-10 лет. (даже живя на съёмной квартире). Панельные дома я считаю трэшем, и при первой финансовой возможности лично я бы оттуда съехал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 22:15, всього редагувалось 7 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:54
Faceless, pesikot, ihorkyiv, вы меня не поняли.
Я не считаю зарплату в 1000 долл. заоблачной. Я рад за ihorkyiv, что он имеет столько без учёта зарплаты жены.
Но речь шла не конкретно о Вас. Есть в Украине люди, для кот. не проблема потратить эту 1000 на то, чтобы, к примеру, слетать на уикенд в какой-нибудь Париж.
Но разговор был об обычных людях, для кот. 2000 грн. это деньги, а не карманная мелочь.
Когда Den пишет о своих расходах, это его проблемы.
Но когда мы говорим об общих проблемах Украины, не стоит забывать, что большинство людей не имеет такой зарплаты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:08
Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:14
Так и записываем: Япония и Штаты цивилизованным миром не являются и являться не хотят.
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