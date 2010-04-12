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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.

Так здесь финансовый форум. Если вы еще не заметили этого ?
Свои цифры проводить не буду, а то prodigy вообще начнёт головой об стенку биться. Стенку жалко :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Чтобы ОТ победил личное авто

А зачем?
На свободном рынке место найдется всем, и у каждого будет выбор, причем ситуативный, а не постоянный.
Это вопрос экономический, который не стоит сводить к абстрактной борьбе бобра с ослом.

ЗЫ Перечитайте мое первое сообщение на тему транспорта. Я не писал, что ОТ должен быть дороже общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Экономическая целесообразность поездки в то или иное место вполне может быть урегулирована ценой парковки в этом конкретном месте. Причем рыночными методами ценообразования.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:25

  ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:
  Yuri_61 написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема?
Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
И это "без врахування зарплати дружини".
Если не ошибаюсь ( :) ), это практически втрое выше средней зарплаты.
Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.

Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40

  холява написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/



Здравствуйте.
Этот документ -ПРАВДА.
Вчера намучался при растаможке, так и не взяли в работу.
Что будет сегодня и какие предъявы будут еще не догадываюсь.
Очередь большая и с фур и с евроблях.
Вот так то.

Это, вроде, несколько противоречит Вашему посту, занявшему 3-е место на прошлой неделе - viewtopic.php?p=4562230#p4562230.
Или я чего-то не понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:42

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.

1-го січня пішов 14-й рік як я покинув дурну справу працювати. Живу на ренту, панель - у 4-х хвилинах пішої ходи від м. "Печерська", вікна квартири - у райський парк (влітку будять співом соловейки). До речі, ваша легенда не складається, бо на вашу мізерну зарплату навіть хруща на ДВРЗ не купиш. Тож придбали ви житло на інші доходи або отримали у спадщину кругленьку суму. На 28 тисяч грн. місячного доходу житлові умови не поліпшити, звісно, якщо ви не послідовник Плюшкіна або Гобсека.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:бо на вашу мізерну зарплату навіть хруща на ДВРЗ не купиш.
Из вашей логики следует, что миллион тех кто живет в более нормальных условиях чем вы обязательно получает 28500+ или им квартиры подарили. Бред сивого коня. Кто такой примитив пишет, обычно собачьей будки в жизни не купил и о ценах в принципе не в курсе. Когда курс был 5,25 а потом 8 много кто мог скопить 40-70к$ за 5-10 лет. (даже живя на съёмной квартире). Панельные дома я считаю трэшем, и при первой финансовой возможности лично я бы оттуда съехал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 22:15, всього редагувалось 7 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:54

Faceless, pesikot, ihorkyiv, вы меня не поняли.
Я не считаю зарплату в 1000 долл. заоблачной. Я рад за ihorkyiv, что он имеет столько без учёта зарплаты жены.
Но речь шла не конкретно о Вас. Есть в Украине люди, для кот. не проблема потратить эту 1000 на то, чтобы, к примеру, слетать на уикенд в какой-нибудь Париж.
Но разговор был об обычных людях, для кот. 2000 грн. это деньги, а не карманная мелочь.
Когда Den пишет о своих расходах, это его проблемы.
Но когда мы говорим об общих проблемах Украины, не стоит забывать, что большинство людей не имеет такой зарплаты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:08

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

Начните с себя :)
Возите себя сами на собственном транспорте.

7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало. Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки. О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.


Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:14

  change_pm написав:
  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... ну і так ще.... "просто так" у місті Лева від вчора проїзд у міських маршрутках 7грн(позавчора був 5)

Начните с себя :)
Возите себя сами на собственном транспорте.

7 вместо 5 - это, конечно, прогресс, но все таки еще очень мало. Существенное повышение цен на транспорт должно стать следующим после коммуналки. О том, что транспортная отрасль стала цивилизованной частью экономики, можно будет говорить тогда, когда цена проезда в ОТ хотя бы сравняется с ценой бензина на самостоятельную поездку.


Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.

Так и записываем: Япония и Штаты цивилизованным миром не являются и являться не хотят.
juristkostya
 
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