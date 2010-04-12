.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...
- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика - на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.! - і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю) - що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)
- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі! ... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р. .... якось так - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 02 лют, 2019 23:14, всього редагувалось 3 разів.
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Достойная точка зрения, но видимо устаревшая. Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт. Например Естония уже сейчас это обкатывает.
Київ, Голосіївський р-н, 156 кв.км., 247,6 тис. Таллінн, 159,2 кв.км., 450,83 тис.
edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...
В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово