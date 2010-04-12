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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 465466467468

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:10

... за крок до перевороту думок ©

.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...

- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика :D
- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!
- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)
- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)

- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі! :)
... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р.
.... якось так :D - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю? :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 02 лют, 2019 23:14, всього редагувалось 3 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:11

Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.


Київ, Голосіївський р-н, 156 кв.км., 247,6 тис.
Таллінн, 159,2 кв.км., 450,83 тис.

Сравнивайте дальше! :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:23

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:37

  edvardd написав:В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово


В Колумбии целая армия из США сидит постоянно,это что бы поменьше либо померло от передоза на родине,так что никто никуда не прибывают,просто добрались кто на чём,передислокация внутри и не более 8) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 465466467468
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