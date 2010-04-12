Достойная точка зрения, но видимо устаревшая. Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт. Например Естония уже сейчас это обкатывает.
Київ, Голосіївський р-н, 156 кв.км., 247,6 тис. Таллінн, 159,2 кв.км., 450,83 тис.
edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...
В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово
Долярчик написав:.... то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю?
под категорию "брехло" ты попадаешь. стыдоба-то какая... целуй ноги родителям жены, приймачок, что дали тебе путёвку во взрослую жизнь и позволили кэш подкопить. жил бы не в приймах - накопил бы, разве что, на домик дядюшки Тыквы.
Yuri_T 1)... в чім саме "брехло", чи ти, як завжди пустозвониш? 2)...ну подумаєш, на 3-4роки пізніше б купив, якщо жив би на орендованій.... - так я ще кожен рік сім'ю возив на НАШЕ море/або в Шацьк! - а так, то ще б на рік швидше б купив!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4