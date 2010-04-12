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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 466467468469470>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:11

Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.


Київ, Голосіївський р-н, 156 кв.км., 247,6 тис.
Таллінн, 159,2 кв.км., 450,83 тис.

Сравнивайте дальше! :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:23

  edvardd написав:тут новый очаг нестабильности может образоваться - Венесуэла, там завязаны интересы многих, в том числе штатов и россии, может образоваться горячая точка, при этом роль доллара как валюты убежища вырастет...вот такие помидоры...

В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:37

  edvardd написав:В Колумбию на границу с Венесуэлой прибывают морские котики из США. Массово


В Колумбии целая армия из США сидит постоянно,это что бы поменьше либо померло от передоза на родине,так что никто никуда не прибывают,просто добрались кто на чём,передислокация внутри и не более 8) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:38

  Долярчик написав:.... то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю? :D

под категорию "брехло" ты попадаешь.
стыдоба-то какая...
целуй ноги родителям жены, приймачок, что дали тебе путёвку во взрослую жизнь и позволили кэш подкопить.
жил бы не в приймах - накопил бы, разве что, на домик дядюшки Тыквы.

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:07

Yuri_T
1)... в чім саме "брехло", чи ти, як завжди пустозвониш? :lol:
2)...ну подумаєш, на 3-4роки пізніше б купив, якщо жив би на орендованій.... - так я ще кожен рік сім'ю возив на НАШЕ море/або в Шацьк! - а так, то ще б на рік швидше б купив! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:45

Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:47

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Интересно почему при такой динамике долгов не вводят предоплату. Власть намекает, да цены высокие но и платить необязательно...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:57

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Интересно почему при такой динамике долгов не вводят предоплату. Власть намекает, да цены высокие но и платить необязательно...


Накануне выборов ввести предоплату ,вы понимаете чем это закончиться ? :mrgreen:

Порадовал 2018 год. Уровень оплаты по Украине упал с 88,1% до 80,6% , даже ниже чем в 2016, ну это фигня, зато есть Томос :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:12

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Задолженность населения по оплате ЖКХ (без эл.энергии)

31.12.2016 - 20,1 млрд.грн.
31.12.2017 - 28,29 млрд.грн ( +40,7% )
31.12.2018 - 50,72 млрд.грн ( +79,3% )

Интересно почему при такой динамике долгов не вводят предоплату. Власть намекает, да цены высокие но и платить необязательно...

Да пусть хотя бы пеню введут в размере пары учётных ставок НБУ.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:15

  vitaliian написав:Власть намекает, да цены высокие но и платить необязательно...


Власть отчиталась перед МВФ по повышению цен. По уровню оплаты в меморандуме ничего не было написано. Говорят в МВФ в шоке, совсем не ожидали такого.
freeze
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