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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:16
freeze написав:
Говорят в МВФ в шоке, совсем не ожидали такого.
Результат превзошёл все ожидания? думали что платить будут ещё меньше?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:18
freeze написав: vitaliian написав:
Власть намекает, да цены высокие но и платить необязательно...
Власть отчиталась перед МВФ по повышению цен. По уровню оплаты в меморандуме ничего не было написано. Говорят в МВФ в шоке, совсем не ожидали такого.
Так вы еще самого главного не учли. Тарифы на тепло и гор.воду в декабре еще старые были, новые +22% только с 1 января вступили в действие, и они еще не попали в статистику.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:20
ЛАД написав: Vint написав: ЛАД написав:
.........
Если ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...), то профицит можно ещё увеличить.
Вот только "занимаешь чужие, а отдавать придётся свои".
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Вы ошибаетесь.
1,4млрд. МВФ + 2 млрд. евробонды (750 млн, правда, сразу отдали) + 0,5 млрд. от ЕС 11.12.2018 + (и ожидаем ещё 0,5 млрд. в ближ. время) + 0,75 млрд. от ВБ (финансовая гарантия, деньги пойдут в бюджет).
Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2017 18 808,45
на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг
31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8
31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:26
change_pm написав: juristkostya написав: change_pm написав:
Достойная точка зрения, но видимо устаревшая.
Пока мы что-то, что в миру было популярно лет 20 назад, только будем делать, весь цивилизованый мир перейдет на бесплатный общественный транспорт.
Например Естония уже сейчас это обкатывает.
Так и записываем: Япония и Штаты цивилизованным миром не являются и являться не хотят.
Вы как юрист видите же, что я такого не говорил про Японию и Штаты? Это вы так мои слова почему то трактовали.
Я считаю, если вы уж эти страны упомянули, мы никаким образом ни с Штатами, ни с Японией не можем сравниться и никогда и не сравнимся.
Вы утверждали про "весь цивилизованный мир".
Ограничивать это понятие постсоветской Прибалтикой весьма странно.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:26
vitaliian написав: freeze написав:
Говорят в МВФ в шоке, совсем не ожидали такого.
Результат превзошёл все ожидания? думали что платить будут ещё меньше?
Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Но что-то пошло не так /c/
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:34
freeze написав: vitaliian написав: freeze написав:
Говорят в МВФ в шоке, совсем не ожидали такого.
Результат превзошёл все ожидания? думали что платить будут ещё меньше?
Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Но что-то пошло не так /c/
И это еще нет статистики по платежам с новыми тарифами
Тарифы на отопление и гор.воду подняли только с 1 января. А мы имеет статистику только за декабрь )))
Живите своим умом!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:37
freeze написав:
Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Но что-то пошло не так /c/
Вопрос долгов населения мало волнует МВФ. Это не их компетенция. Есть суды, исполнительные службы и т.д. Может кто-то и сообщил "мол платят не очень" ради поржать. Но никаких последствий не будет. Власть нащупывает где предел платежеспособности и ценам на коммуналку ещё расти, пока неплатежи не вызовут финансовые проблемы у поставщиков. Налоги то начисляются по первому событию, а не по заходу денег.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лют, 2019 10:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:39
zzzzzz написав:
Так вы еще самого главного не учли. Тарифы на тепло и гор.воду в декабре еще старые были, новые +22% только с 1 января вступили в действие, и они еще не попали в статистику.
Да, мне выкатило уже моё ОСМД общий счетик за январь, 7К грн, как бы так сказать не порадовало.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:47
vitaliian написав:
пока неплатежи не вызовут финансовые проблемы у поставщиков.
Как бы проблемы уже есть.
КП "Теплоснабжение города Одесса" оставило своих сотрудников без зарплаты. Работники КП "Теплоснабжение города Одессы" до сих пор не начали получать заработную плату за декабрь.
По словам директора предприятия Ивана Донченко : "Уже в четверг мы начнем выплачивать зарплату за декабрь. У нас есть работники, которые более других нуждаются в выплатах, поэтому на основании их заявлений мы будем удовлетворять их потребности в первую очередь".
Как говорится удивительное ноу-хау, пишите заявление с просьбой выдать вам заработную плату по причине тяжелого материального положения.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 10:56
freeze написав:
пишите заявление с просьбой выдать вам заработную плату по причине тяжелого материального положения.
я такое видел в середине 90хх, предприятия вроде бы все работали но был бартер и неплатежи, кто хотел мог получить зарплату готовой продукцией. По заявлению с обоснованием зачем тебе деньги, можно было получить небольшую сумму.
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