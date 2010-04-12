Якраз ті,кому дали субсидії,платять вчасно.
Але ж не всі мають право на субсидію.
Наведу приклад однієї конкретної сім"ї в Нафтоскважинську.
Сім"я з двох людей,чоловік 60+ (на пенсії) і жінка 55+ (ще працює) живуть в 2-поверховому багатоквартирному будинку дореволюційної будівлі в 3-кімнатній квартирі площею 90 кв.м.Пенсія чоловіка - 2500,зарплата жінки,яка працює в музичній школі,5000 грн.Вони живуть на другому поверсі будинку,тобто останній етаж.В будинку немає лічильника тепла,тому тариф встановлюють по квадратурі.Так от - комунальні платежі в опалювальний сезон у них 5000 грн. в місяць.Субсидія дається з розрахунку 21 кв.м.на 1 людину плюс 21 кв.м. на сім"ю,тобто вони мають право на субсидію на 63 м.кв. квартири з 90 м.кв.За решту - платять по повній.