RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 467468469470

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 159
1. меньше 27
16%
26
2. 27 - 28.50
50%
80
3. 28.50 - 30
19%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:10

  Vint написав:
  tea написав:
  freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.

Якраз ті,кому дали субсидії,платять вчасно.
Але ж не всі мають право на субсидію.
Наведу приклад однієї конкретної сім"ї в Нафтоскважинську.
Сім"я з двох людей,чоловік 60+ (на пенсії) і жінка 55+ (ще працює) живуть в 2-поверховому багатоквартирному будинку дореволюційної будівлі в 3-кімнатній квартирі площею 90 кв.м.Пенсія чоловіка - 2500,зарплата жінки,яка працює в музичній школі,5000 грн.Вони живуть на другому поверсі будинку,тобто останній етаж.В будинку немає лічильника тепла,тому тариф встановлюють по квадратурі.Так от - комунальні платежі в опалювальний сезон у них 5000 грн. в місяць.Субсидія дається з розрахунку 21 кв.м.на 1 людину плюс 21 кв.м. на сім"ю,тобто вони мають право на субсидію на 63 м.кв. квартири з 90 м.кв.За решту - платять по повній.

Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.

У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
tea
 
Повідомлень: 16829
З нами з: 15.11.08
Подякував: 598 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:33

  Vint написав:....
Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2017 18 808,45
на 31.12.2018 20 820,43

Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)

Дата общий долг внешний долг вну­тренний долг
31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8
31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5

Ну так всё верно.
ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл.
Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке.
Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг.
А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11393
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3532 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.


Багато хто не може оформити субсидії по різним формальним причинам - хтось прописаний чи ще якісь документи неналежні. Плюс субсидії суттєво обрізали і монетизувати зможуть хіба якісь схемщики типа сім'я пенсів розлучається, маючи два житла. А норма, що на одного, що на двох 70 м2. В одному живуть за друге монети.
З квітня платіжки в силу природніх процесів зменшаться, відповідно заробітчанам не потрібно буде здавати валюту у попередніх обсягах, а в інших, можливо, появляться кошти її купляти. Плюс результати першого туру, які чомусь мені здається, в будь якому випадку шокують. Ось тоді які будуть тренди по курсах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:49

  ЛАД написав:
  Vint написав:....
Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2017 18 808,45
на 31.12.2018 20 820,43

Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)

Дата общий долг внешний долг вну­тренний долг
31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8
31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5

Ну так всё верно.
ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл.
Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке.
Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг.
А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.

Изначально речь шла о внешних займах: "ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...)"
Vint
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 467468469470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1653707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1401196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12126)
03.02.2019 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.