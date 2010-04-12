freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Якраз ті,кому дали субсидії,платять вчасно. Але ж не всі мають право на субсидію. Наведу приклад однієї конкретної сім"ї в Нафтоскважинську. Сім"я з двох людей,чоловік 60+ (на пенсії) і жінка 55+ (ще працює) живуть в 2-поверховому багатоквартирному будинку дореволюційної будівлі в 3-кімнатній квартирі площею 90 кв.м.Пенсія чоловіка - 2500,зарплата жінки,яка працює в музичній школі,5000 грн.Вони живуть на другому поверсі будинку,тобто останній етаж.В будинку немає лічильника тепла,тому тариф встановлюють по квадратурі.Так от - комунальні платежі в опалювальний сезон у них 5000 грн. в місяць.Субсидія дається з розрахунку 21 кв.м.на 1 людину плюс 21 кв.м. на сім"ю,тобто вони мають право на субсидію на 63 м.кв. квартири з 90 м.кв.За решту - платять по повній.
Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.
У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Vint написав:.... Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США) на 31.12.2017 18 808,45 на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг 31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8 31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
Ну так всё верно. ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл. Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке. Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг. А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Багато хто не може оформити субсидії по різним формальним причинам - хтось прописаний чи ще якісь документи неналежні. Плюс субсидії суттєво обрізали і монетизувати зможуть хіба якісь схемщики типа сім'я пенсів розлучається, маючи два житла. А норма, що на одного, що на двох 70 м2. В одному живуть за друге монети. З квітня платіжки в силу природніх процесів зменшаться, відповідно заробітчанам не потрібно буде здавати валюту у попередніх обсягах, а в інших, можливо, появляться кошти її купляти. Плюс результати першого туру, які чомусь мені здається, в будь якому випадку шокують. Ось тоді які будуть тренди по курсах.
Vint написав:.... Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США) на 31.12.2017 18 808,45 на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг 31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8 31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
Ну так всё верно. ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл. Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке. Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг. А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Изначально речь шла о внешних займах: "ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...)"