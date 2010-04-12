freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Якраз ті,кому дали субсидії,платять вчасно. Але ж не всі мають право на субсидію. Наведу приклад однієї конкретної сім"ї в Нафтоскважинську. Сім"я з двох людей,чоловік 60+ (на пенсії) і жінка 55+ (ще працює) живуть в 2-поверховому багатоквартирному будинку дореволюційної будівлі в 3-кімнатній квартирі площею 90 кв.м.Пенсія чоловіка - 2500,зарплата жінки,яка працює в музичній школі,5000 грн.Вони живуть на другому поверсі будинку,тобто останній етаж.В будинку немає лічильника тепла,тому тариф встановлюють по квадратурі.Так от - комунальні платежі в опалювальний сезон у них 5000 грн. в місяць.Субсидія дається з розрахунку 21 кв.м.на 1 людину плюс 21 кв.м. на сім"ю,тобто вони мають право на субсидію на 63 м.кв. квартири з 90 м.кв.За решту - платять по повній.
Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.
У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Vint написав:.... Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США) на 31.12.2017 18 808,45 на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг 31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8 31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
Ну так всё верно. ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл. Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке. Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг. А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Нет. Думали с оплатами проблем не будет. Заплатить 15 процентов от дохода семьи - это же совсем не трудно для семьи, а остальное покроют субсидии.
Багато хто не може оформити субсидії по різним формальним причинам - хтось прописаний чи ще якісь документи неналежні. Плюс субсидії суттєво обрізали і монетизувати зможуть хіба якісь схемщики типа сім'я пенсів розлучається, маючи два житла. А норма, що на одного, що на двох 70 м2. В одному живуть за друге монети. З квітня платіжки в силу природніх процесів зменшаться, відповідно заробітчанам не потрібно буде здавати валюту у попередніх обсягах, а в інших, можливо, появляться кошти її купляти. Плюс результати першого туру, які чомусь мені здається, в будь якому випадку шокують. Ось тоді які будуть тренди по курсах.
Vint написав:.... Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США) на 31.12.2017 18 808,45 на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг 31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8 31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
Ну так всё верно. ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл. Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке. Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг. А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Изначально речь шла о внешних займах: "ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...)"
Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.
У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze написав:пишите заявление с просьбой выдать вам заработную плату по причине тяжелого материального положения.
я такое видел в середине 90хх, предприятия вроде бы все работали но был бартер и неплатежи, кто хотел мог получить зарплату готовой продукцией. По заявлению с обоснованием зачем тебе деньги, можно было получить небольшую сумму.
Это продолжение того, что я вчера писал - мы пришли к перекосу.Дальше так не может продолжаться.Не получится как ты пишешь постепенно прощупывать, просчитывать возможности и поддавливать.Уже есть трещина и при очередном давлении будет взрыв.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я превышаю скорость. Разговариваю за рулем по телефону. Паркуюсь под знаками. Я курю. В общественных местах. ... Я стараюсь не строить иллюзии по поводу самого себя. Если бы я был амбициознее – моя судьба сложилась бы иначе. Если бы я был трудолюбивее – зарабатывал бы больше. Вся моя реальность рождена моими привычками. Моими слабостями и моими умениями. ... Я не верю в чудеса и не люблю, когда политики притворяются волшебниками. Я не верю в мудрость народа. Потому что я сам – часть народа. И по поводу своей мудрости у меня есть большие сомнения. ... Свою жизнь я сложил из тех кубиков, которые не поленился собрать. Отбирать кубики у других я не собираюсь. И не люблю, когда кто-то зарится на мои.
Yuri_61 написав: Сейчас неразумно спешить с покупкой бакса. Пока любой актив не остановится в своём ценовом падении его неразумно покупать. Лично я жду курса па26.хх и дождусь его 100%, так как у людей нет лишней гривны на покупку СКВ, так как за газ или отопление бешенные деньги надо им платить, несмотря даже на наличие субсидий, которые сейчас мизерные, так как на газ зверски урезали социальную норму. На таком объёме температура в хате при - 15 град на улице будет только +10 град С а то и ниже!!!! (Последнее в качестве выходгого оффтопа, но он здесь имхо уместен. Говорю про причины отсутствия спроса на СКВ у населения.)
Люди, которым нужна субсидия, вряд ли вообще когда-либо покупали бакс (разве что двадцаточку). Все эти "бешеные деньги" - это масштаб $100.
Дивився декларацію нинішнього гаранта, кандидата на посаду президента... Витрати на комунальні за минулий рік в районі 800 тисяч гривень! Так що масштаб у всіх різний!
tea написав:Єдиний можливий плюс у Києві - є план продаж,або "касса".Водій має обов"язково здати цю касу.Все що буде надлишком - йде в кишеню водію.Їздь по маршруту хоч до опівночі.
что-то мне подсказывает что топливо по схеме "Їздь по маршруту хоч до опівночі" тоже из кармана водителя. Мой знакомый платит водителям % от чистой прибыли. При такой схеме катать воздух неинтересно.
Колись ще при Союзі відпочивав в Сочі і поїхав один раз місцевим автобусом по місту, так водій не притримуючись жодного графіку ставав де хотів, причому міг просто зупинитись, побачивши якогось знайомого і хвилин двадцять з ним розмовляти! На моє здивування один місцевий товариш сказав, що коли того водія беруть на роботу, то йому показують лише місце де повинен стояти автобус, ну і суму виручки, яку потрібно здавати кожен день в касу, а все інше, то його ініціатива і підприємливість!