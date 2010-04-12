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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:19
Qwerty написав:
Дивився декларацію нинішнього гаранта, кандидата на посаду президента...
За п"ять років загальні витрати Порошенко та його компаній на благочинність склали один мільярд двісті мільйонів гривень. Левова частка - 550000000 - пішла на допомогу армії, а от на це мало хто дивиться.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:27
Vitl написав: tea написав: Vitl написав:
[Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.
У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:34
Vint написав: ЛАД написав: Vint написав:
....
Официальные международные резервы Украины в 2018 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2017 18 808,45
на 31.12.2018 20 820,43
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
Дата общий долг внешний долг внутренний долг
31.12.2017 76305,2 48989,4 27315,8
31.12.2018 78323,0 50462,5 27860,5
Ну так всё верно.
ЗВР выросли на 2,02 млрд. долл.
Общий госдолг вырос на те же 2,02 млрд. Внешний, правда, вырос меньше - на 1,47 млрд., остальное добрали на внутреннем рынке.
Интересно было бы ещё посмотреть общий внешний долг.
А вообще, напомню, разговор начался с Вашей фразы:
Так ведь заняли меньше, чем резервы НБУ выросли.
Изначально речь шла о внешних займах: "ещё больше занимать (МВФ, ЕС, ВБ, евробонды ...)"
И в чем Вы видите противоречие?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:46
Vitl написав:tea
Красиво живут. У меня на семью из 4х человек на 20м меньше при доходах на порядок больше.
У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Это объясняет строительный бум а регионах. Квартиры с автономной разметают как горячие пирожки.
Думаю после этих подорожаний газа спрос ещё больше вырастет на новострои.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:49
Василь-Рівне написав: Qwerty написав:
Дивився декларацію нинішнього гаранта, кандидата на посаду президента...
За п"ять років загальні витрати Порошенко та його компаній на благочинність склали один мільярд двісті мільйонів гривень. Левова частка - 550000000 - пішла на допомогу армії, а от на це мало хто дивиться.
Пруф?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:51
Василь-Рівне написав: Qwerty написав:
Дивився декларацію нинішнього гаранта, кандидата на посаду президента...
За п"ять років загальні витрати Порошенко та його компаній на благочинність склали один мільярд двісті мільйонів гривень. Левова частка - 550000000 - пішла на допомогу армії, а от на це мало хто дивиться.
с каких пор армия стала статьей на благотворительность?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:55
budivelnik написав: Vitl написав:
]Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...
Варіанти виходу - є завжди
Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
В городке с населением 50 тыс найти вариант, мягко говоря, непросто.
Плюс расходы на переезд и обустройство.
Я думаю (могу ошибаться), что основные неплатежи проистекают именно из малых населенных пунктов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:00
vitaliian написав: ЛАД написав:
2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.
В якому місті ви живете?!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:04
fler написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.
Двокімнатна панель и 28к грн что-то пазл не складывается... Я с зарплатой ниже живу в новом современном доме возле парка. А с 28к жил бы ещё лучше, наверное.
Почему не складывается? То их сознательный выбор - где и как жить, может они на отдых за границу часто летают
Есть люди, которые за всю жизнь дальше своего села не выезжали, зато выстроили себе х-этажные хоромы и регулярно делали в них евроремонт
Якщо мова йде про Київ, то з такою зарплатою вони повинні на всьому економити, щоб хоч мало-мальські комфортно там існувати! І що то за євроремонт, хоча не розумію значення цього слова, який потрібно регулярно робити?! Чи він був неякісним?!
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:09
Сибарит написав: ЛАД написав:
Чтобы ОТ победил личное авто
А зачем?
На свободном рынке место найдется всем, и у каждого будет выбор, причем ситуативный, а не постоянный.
Это вопрос экономический, который не стоит сводить к абстрактной борьбе бобра с ослом.
ЗЫ Перечитайте мое первое сообщение на тему транспорта. Я не писал, что ОТ должен быть дороже общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Экономическая целесообразность поездки в то или иное место вполне может быть урегулирована ценой парковки в этом конкретном месте. Причем рыночными методами ценообразования.
Погоджуюсь... У Відні біля будинку друзів, який в районі парку Праттер паркуюсь за 38 євро на вулиці, а в центрі Відня на великій закритій парковці на пару тисяч авто за 3,80євро. Друзі, які по Києву їздять лише на авто, там у Відні спокійно їздять на метро і трамваї!
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