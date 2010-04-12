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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 469470471472 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 159 1. меньше 27 16% 26 2. 27 - 28.50 50% 80 3. 28.50 - 30 19% 31 4. 30-35 8% 12 5. больше 35 6% 10 Всього голосів : 159 Додано: Нед 03 лют, 2019 15:12 ihorkyiv написав: ЛАД написав: ihorkyiv написав: что, для вас оплата комунальных не ппроблема?

Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц? что, для вас оплата комунальных не ппроблема?Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?

Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва. Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.

2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.

И это "без врахування зарплати дружини".

Если не ошибаюсь ( ), это практически втрое выше средней зарплаты.

Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины. 2000 грн : 7,14% = 28.000 грн.И это "без врахування зарплати дружини".Если не ошибаюсь (), это практически втрое выше средней зарплаты.Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.

Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.[/quote]

Мені важко уявити як на такі гроші можна в Києві прожити... Ну, якщо звісно жити. Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.[/quote]Мені важко уявити як на такі гроші можна в Києві прожити... Ну, якщо звісно жити. Qwerty Повідомлень: 1909 З нами з: 25.02.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 15:16 Долярчик написав: .... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...



- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика

- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!

- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)

- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)



- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі!

... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р.

.... якось так - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю? .... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика- на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.!- і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю)- що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі!... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р..... якось так- то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю?

Без будь-якої іронії моє щире співчуття вам... Треба було кудись в органи йти працювати чи на митницю... Без будь-якої іронії моє щире співчуття вам... Треба було кудись в органи йти працювати чи на митницю... Qwerty Повідомлень: 1909 З нами з: 25.02.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 15:37 adre25 написав: По поводу ОТ напишу свои наблюдения. Где-то с год назад на перегоне Буча-Немешаево стали курсировать так назывемые эл. поезда челнокового типа. Т.е. отреминтировали и пустили новые электрички в них ходил отдельно контролер (проверял продавал билеты) и еще за ним потом шли 2 представителя правопорядка. Потом где-то через 8-9 мес. все "вошло в круги своя" начали пускать какие угодно электрички уже отдельных контролеров нет, естественно и представителей правопорядка тоже...Кстати стоимость проезда такая-же и действуют все льготы. По поводу ОТ напишу свои наблюдения. Где-то с год назад на перегоне Буча-Немешаево стали курсировать так назывемые эл. поезда челнокового типа. Т.е. отреминтировали и пустили новые электрички в них ходил отдельно контролер (проверял продавал билеты) и еще за ним потом шли 2 представителя правопорядка. Потом где-то через 8-9 мес. все "вошло в круги своя" начали пускать какие угодно электрички уже отдельных контролеров нет, естественно и представителей правопорядка тоже...Кстати стоимость проезда такая-же и действуют все льготы.

Їхав так званою електричкою з Сан-Ремо до Ніцци, так у Франції зайшли пару контролерів з десятком охоронців зі зброєю і давай всіх шерстити, на моє здивування процентів тридцять їхало без квитків, і всім їм виписували солідні штрафи, деякі сперечались, в деяких сплив час квитка і виправдувались, що не помітили, в деяких був не прокомпостований, в деяких просто не було... І це ще не враховуючи, що на першій станції після італійського кордону заходила імміграційна служба і виловлювала нелегалів! В результаті в Ніцці були з півгодинним запізненням! Їхав так званою електричкою з Сан-Ремо до Ніцци, так у Франції зайшли пару контролерів з десятком охоронців зі зброєю і давай всіх шерстити, на моє здивування процентів тридцять їхало без квитків, і всім їм виписували солідні штрафи, деякі сперечались, в деяких сплив час квитка і виправдувались, що не помітили, в деяких був не прокомпостований, в деяких просто не було... І це ще не враховуючи, що на першій станції після італійського кордону заходила імміграційна служба і виловлювала нелегалів! В результаті в Ніцці були з півгодинним запізненням! Qwerty Повідомлень: 1909 З нами з: 25.02.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лют, 2019 15:40 budivelnik написав: Vitl написав: tea написав: У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих. У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих. Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит. Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит. Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою...

Варіанти виходу - є завжди

Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде. Варіанти виходу - є завждиПросто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.

Ту квартиру і продати важко і поміняти.

Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі.

Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде. Ту квартиру і продати важко і поміняти.Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі.Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде. tea Повідомлень: 16833 З нами з: 15.11.08 Подякував: 598 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 469470471472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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