ihorkyiv написав:что, для вас оплата комунальных не ппроблема? Сколько в % от дохода платите за коммуналку за месяц?
Якщо враховувати мій особистий дохід без врахування зарплати дружини, за усі платіжки разом з телебаченням+інтернет за минулий місяць 7.14% (2000 грн + декілька десятків грн). Двокімнатна панель у центрі Києва.
2000 грн : 7,14% = 28.000 грн. И это "без врахування зарплати дружини". Если не ошибаюсь ( ), это практически втрое выше средней зарплаты. Иногда создаётся впечатление, что здесь собираются люди, живущие в отрыве от реальной жизни основной массы населения Украины.
Насправді чистий дохід складає 28500 грн, але 500 грн я майже щомісяця даю рідній тітоньці на фрукти, бо вона має пенсію трохи вищу за 1900 грн. Окремі колеги мене лякають гіперболізованою оцінкою мого доходу. Куди я потрапив ?? Це фінансовий форум, де спілкуються лендлорди, фінспекулі, бізнесмени чи злидні-безхатченки з нерухомістю у вигляді коробки з-під холодильника "Норд" біля смітника "Ашану" ?? Що таке 28500 грн ???!!! Захмарна сума ?? Не смішіть.[/quote] Мені важко уявити як на такі гроші можна в Києві прожити... Ну, якщо звісно жити.
Долярчик написав:.... ой, пізно я вашу тут дискусію про зарплати помітив...
- а ніхто не здогадавсь привести у приклад Долярчика - на інших гілках я писав, що ЧИСТИЙ мій дохід по з/п, ще не перевищував 700$/міс.! - і писав, що мене б на моменті, задовільнив би дохід у 1тис.дол./міс.(бо,якщо навіть, порахувати мої %% по депо, то всерівно, ту тисячку в місяць ще не досягаю) - що стосується моєї дружини, то знаєте, що вона вчителька і на моменті, з/п її становить 5+ тис. грн/міс. (а раніше і ще менше було)
- АЛЕ! - тим не менше, Долярчик досягнув своєї мети! - за 7р. майже ЖОРСТКОГО скирдування, купив повітря над котлованом..... - від якого наступного тижня повинен отримати ключі! ... то ще поки зроблю ремонт + поки заселюсь..... = ~ 8,5р. .... якось так - то під яку я категорію пересічних/олігархів підпадаю?
Без будь-якої іронії моє щире співчуття вам... Треба було кудись в органи йти працювати чи на митницю...
adre25 написав:По поводу ОТ напишу свои наблюдения. Где-то с год назад на перегоне Буча-Немешаево стали курсировать так назывемые эл. поезда челнокового типа. Т.е. отреминтировали и пустили новые электрички в них ходил отдельно контролер (проверял продавал билеты) и еще за ним потом шли 2 представителя правопорядка. Потом где-то через 8-9 мес. все "вошло в круги своя" начали пускать какие угодно электрички уже отдельных контролеров нет, естественно и представителей правопорядка тоже...Кстати стоимость проезда такая-же и действуют все льготы.
Їхав так званою електричкою з Сан-Ремо до Ніцци, так у Франції зайшли пару контролерів з десятком охоронців зі зброєю і давай всіх шерстити, на моє здивування процентів тридцять їхало без квитків, і всім їм виписували солідні штрафи, деякі сперечались, в деяких сплив час квитка і виправдувались, що не помітили, в деяких був не прокомпостований, в деяких просто не було... І це ще не враховуючи, що на першій станції після італійського кордону заходила імміграційна служба і виловлювала нелегалів! В результаті в Ніцці були з півгодинним запізненням!
tea написав:У них безвихідна ситуація.Та квартира коштує не більше 10 тис.доларів.Та й то - ще треба знайти бажаючих.
Огромная проблема, что очень многие этого не понимают.Такую квартиру практически невозможно ни продать ни поменять.Люди стали заложниками ситуации.Субсидия на весь метраж им не положена, а доходы не позволяют оплачивать.Точнее после оплаты на жизнь не хватит.
Не можуть продати - нехай поміняють на меншу з доплатою... Варіанти виходу - є завжди Просто деякі не хочуть їх шукати і чекають поки хтось знайде.
Ту квартиру і продати важко і поміняти. Всі мінуси,які тільки можна,зібрані в тій квартирі. Не центральний район,останній поверх,будинок побудований до революції,лічильника тепла на будинку немає і найближчим часом не буде.